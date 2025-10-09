La Maceratese vista dalla porta: "È una squadra che domina il gioco"

Il portiere Gianmarco Cusin, classe 2005, è diviso a metà: da un lato c’è la soddisfazione per il match d’esordio e dall’altro la delusione perché la Maceratese è tornata a casa a mani vuote. "A livello personale – spiega – è stato un esordio più che positivo considerando che da quasi un anno non giocavo una gara ufficiale, è stata una partita quasi perfetta. A livello di squadra le sfide sono state tutte a favore nostro, ma poi in alcuni casi non hanno fruttato nulla". Il giocatore spiega cosa vuole dire “gare a favore nostro“. "Sono le volte in cui abbiamo dominato, penso alle sfide a Ostia e contro Teramo, sono state diverse le volte in cui le statistiche sono state a nostro favore come possesso palla e percentuale di passaggi riusciti, sono elementi che fanno pensare di poter giocare contro tutti senza avere paura di nessuno". A Teramo ha destato qualche dubbio il gol del pareggio. "Non ho visto quel pallone perché deviato da un compagno e così sono arrivato in ritardo". Ci sono state anche delle belle parate. "La più difficile su Sereni che ha calciato sul primo palo, anche i compagni mi hanno detto che è stato un bell’intervento". A casa di una big Possanzini ha utilizzato un portiere under per avere più over in mezzo al campo, farà lo stesso domenica contro L’Aquila? "L’allenatore decide di mandare in campo chi sta meglio". Per questo giovane portiere è la prima esperienza nel girone F. "Ho giocato nei gironi A, D, E e questo mi sempre il più competitivo della categoria, anche come piazze e tifosi". La Maceratese guarda ai prossimi impegni. "Noi possiamo giocarcela con chiunque, puntiamo alla salvezza e penso che possiamo fare anche qualcosa di più". Non mancano le big nel girone, e qualcuna avrà colpito il giovane portiere. "È difficile da dire quando vedi la tua squadra dominare sul piano del gioco, però Teramo, L’Aquila, Ostiamare sono belle formazioni e ben strutturate per un torneo di vertice". E domenica arriva L’Aquila, un avversario contro cui la Maceratese dovrà tornare a fare punti. "Affronteremo una formazione difficile, ma la Maceratese può giocarsela con tutti, specie a casa nostra. Di certo sarà un match complicato, ma possiamo fare bene".

Ieri L’Aquila è stata sconfitta 2-1 in Coppa Italia sul campo dell’Albalonga andato in gol per due volte con Persichini, mentre gli abruzzesi avevano aperto le marcature al 34’ con Ndoye. L’allenatore Pochesci ha mandato in campo una formazione con diverse seconde linee: Pareiko, Tomas, Tavcar, Tondi (27′ st Ayari), Bellardinelli (26′ st Pasquazi), Corigliano, Mantini, Lombardi, Carella, Ndoye, Monga (20′ st Grella).