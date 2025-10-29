La Maceratese vuole correre ai ripari. Si cercano un attaccante e un difensore

La deludente prestazione della Maceratese nel derby dominato dall’Ancona spinge la dirigenza a correre ai ripari attraverso il mercato. Nel mirino c’è sempre una prima punta e stavolta si aggiunge la necessità di un difensore centrale, cioè di due figure che rappresentano l’ossatura di qualsiasi squadra. Insomma, in estate sono stati commessi degli errori e adesso si cerca di aggiustare il tiro perché la squadra rimanga in serie D senza soffrire troppo. Per l’attacco si attende di conoscere la scelta di Jonathan Ciabuschi tra le diverse richieste, ma per il fatto che la decisione tardi ad arrivare è bene pensare ad alternative. Per quanto riguarda il difensore si stanno facendo dei sondaggi, spuntano le ipotesi Enrico Pezzi, classe 1989, e Marco De Vito. Il primo è classe 1989, il secondo è del 1991 e nel suo curriculum ci sono esperienze anche all’estero. Non è nemmeno da escludere che si proceda a una rivisitazione della rosa, nelle settimane scorse sono andati via Cristiano Marsilii e Mamadou Alfred Koné, quest’ultimo a Macerata non ha trovato spazio ed è finito all’Ischia dove ha segnato tre gol e nell’ultimo turno ha firmato una doppietta.

Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti ma prima di scendere in campo c’è stato un lungo confronto negli spogliatoi con l’allenatore Matteo Possanzini finito nell’occhio del ciclone dopo la pessima prestazione di domenica con l’Ancona dove ha schierato una formazione super offensiva. Nel dopo partita lo stesso dg Serangeli ha avanzato delle osservazioni al tecnico. "In alcuni momenti – aveva detto – bisogna avere l’umiltà di capire che l’avversario ha qualcosa di più e si devono usare altri mezzi per portare a casa il risultato". In effetti si pensava che dopo il pareggio la Maceratese si sarebbe presentata in campo rinforzando il centrocampo.

Ora c’è da prepararsi alla gara di domenica a Termoli, una partita che nasconde più di un’insidia ma servirà un’altra Maceratese rispetto a quella vista nel derby con l’Ancona dove tanti spettatori hanno lasciato l’impianto prima del fischio finale. La gara di Termoli rappresenta un appuntamento chiave della stagione perché c’è il rischio di farsi risucchiare nelle zone più calde della classifica, di compromettere questa fase in cui, a parte la gara con l’Atletico Ascoli del 9 novembre, la Maceratese, che ha 9 punti, dovrà vedersela con formazioni alla sua portata, a cominciare da domenica a Termoli (11 punti), il 16 novembre con il San Marino (8), all’Helvia Recina Pino Brizi dove il 23 verrà il Castelfidardo (1), il 30 si andrà a Recanati (4), il 7 dicembre a Pomezia (12). Il centrocampista Alessandro De Angelis si è allenato assieme ai compagni e questo fa pensare che possa essere di nuovo a disposizione per la prossima partita. Si è allenato con i compagni anche Giosuè Marchegiani.