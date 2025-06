La manifestazione. Walking football, weekend di gare a Fermo

Nel fine settimana Fermo si trasformerà nella capitale italiana del Walking Football ospitando la quarta edizione del Torneo Internazionale Città di Fermo di Walking Football. Come sempre ad organizzazione la manifestaizone, che si svolgerà al Firmum Village, è la Fermana Fc Walking Football ormai riferimento italiano e internazionale della disciplina in collaborazione con il Gsa Le Due Palme la Walking Football Italia e con il Patrocinio del Comune di Fermo. Torneo che si svolgerà tra sabato e domenica con inizio delle gare di buon mattino. Come sempre la manifestazione sarà suddivisa tra le due classiche categorie Over 50 e Over 60. Per la categoria Over 5o le squadre in campo sono: Fermana Fc WF, Gsa Le Due Palmen, Minervino Murge 2017, Lazio, Roma, Pool Vigevano, Aps Vecchia Roma, Grifone Walking Football, Asti, Real Maranello, Billericay Town, San Marino e Pro Calcio Ascoli Over. In campo nella categoria Over 60 invece Gfermana Wf, Billecary Town, Lazio, Pro Calcio Ascoli Over, Valchiusella, Novarello, Costa degli Etruschi, Roima, Vecchia Roma e Wf Vincenzo Rolando. Nell’edizione 2024 ad imporsi nella categoria Over 50 è stata proprio la Fermana mentre tra gli Over 60 si sono è imposta la Pro Calcio Ascoli Over.