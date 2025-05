La Massese celebra le vecchie glorie con una reunion speciale

La Massese torna a gonfiare il petto sabato 31 maggio nella reunion che le sue vecchie glorie hanno organizzato in città. Lo scopo, come sempre, è quello di avere un pensiero per chi non c’è più, ma anche di ritrovarsi tutti insieme per ricordare le squadre del passato attraverso i loro protagonisti. Il Memorial, inizialmente intitolato al diesse Nino Vita, negli anni si è visto costretto a dare l’addio anche al presidente Fausto Manfredi e al tecnico Giuliano Zoratti. Tutte figure centrali di quella Massese che nella stagione 1990-91 ottenne la promozione in serie C1. Proprio dai giocatori di quell’annata, capitanati da Mauro De Angelis, è nata 12 anni fa l’idea di creare un momento di incontro e di ritrovo che nel tempo è diventato un appuntamento fisso.

Sabato 31 maggio sarà, dunque, una lunga giornata tutta nel segno della Massese. Al mattino una delegazione porterà un fiore sulle tombe di Nino e Fausto ma anche di Mauro Balloni, Vincenzo Gallotta e Luigi Tasciotti, altri amici scomparsi recentemente. E’ prevista anche una sosta per una foto sulla passeggiata del lungomare a Ronchi intitolata a Paolo Rossi, per la quale il gruppo degli ’Ex Massese Forever’ è stato uno dei primi a contribuire.

Per il pranzo l’appuntamento è al ristorante ’Ippopotamus’ di Marina di Massa dall’amico storico della Massese, Luigi Francini. La convocazione degli ex calciatori è poi fissata attorno alle 15,45 al campo sportivo di Remola dove, dopo le consuete foto di rito, avrà luogo la partitella tra vecchie glorie alle ore 16,45 con i completini gentilmente forniti dalla Massese.

Dopo la sgambata sul campo di Remola, per il quale viene ringraziato sentitamente il presidente Danilo Lorieri, la comitiva si trasferirà al Bar Tripoli di Luca Corsi, sul viale Roma, covo del tifo bianconero, per un aperitivo mentre la cena che chiuderà l’intensa giornata si celebrerà alla ’Veranda sul Mare’ di Franco.

Della combriccola di ex bianconeri faranno parte Tito Corsi, Roberto Murgita, Fabio Angelotti, Stefano Carnesecca, Mauro De Angelis, Marco Puppi, Maurizio Bertocchi, Marco Taffi, Lorenzo Fabiani, Alberto Lorieri, Mirko Gnetti, Renzo Redomi, Davide Lorenzetti, Roberto Aliboni, Massimo Montanari, Stefano Mariani, Alessandro Costa, Pietro Turrà, Massimiliano Bongiorni, Gampiero Menconi, Davide Del Nero, Fabrizio Bresciani, Paolo Fusco e Giuseppe Carillo. Ci saranno anche il massaggiatore Giovanni Grassi e i tecnici Pier Giuseppe Mosti e Alberto Lazzerini, oltre all’amico Gianluca Imbriale (ex Reggiana). Presenzieranno Luana, moglie del presidente Manfredi, e Mila e Veronica, rispettivamente moglie e figlia di Vita. Un grande ringraziamento, viene rivolto dai promotori ai Veterani dello Sport.

Gianluca Bondielli