La Massese con la testa alla Coppa Italia. Mister Marselli: "A Viareggio per vincere"

La Massese si è messa alle spalle lo zero a zero col Fucecchio per concentrarsi sull’atteso derby di Coppa di mercoledì contro il Viareggio. "Incontreremo una squadra importante, fuori casa e senza i nostri tifosi a darci una mano – ha anticipato il tecnico Davide Marselli –. Sarà durissima ma la Coppa Italia per noi è un obiettivo importante ed andremo là per vincere, pur consapevoli delle difficoltà che incontreremo".

L’ambiente del Viareggio lo conosce benissimo Francesco Mariani che domenica è entrato nella ripresa e domani potrebbe essere schierato dal primo minuto. "Secondo me è una partita fondamentale – ha esternato il centrocampista di Pescia –. Non voglio esagerare dicendo che è decisiva ma di sicuro può segnare tante cose per noi almeno sotto l’aspetto del morale. Loro avendo lo stadio nuovo dopo 7 anni saranno galvanizzati. E’ un peccato che non possano essere presenti anche i nostri tifosi. Sarebbe stato bello avere una cornice di pubblico completa. Questi divieti penalizzano il calcio non solo noi. La partita sarà difficilissima perché il Viareggio è una squadra forte, forse la più forte del campionato sulla carta. Dovremo fare un’impresa e non concedere nulla tenendo ben a mente che potrebbe diventare una vittoria che vale doppio. Personalmente sono carico ma tutta la squadra ha voglia di passare il turno. La nostra è una rosa profonda ma soprattutto un gruppo bello dove io sto da dio. Non è importante chi parte prima e chi entra dopo. Si lotta tutti per la stessa causa e per me non cambia niente giocare un minuto o farne novanta".

Domenica Zavatto è dovuto uscire per un problema muscolare ed anche Maffei è stato sostituito a fine primo tempo perché non al meglio. Ecco così che domani potrebbe toccare a Lasagna, entrato nella ripresa col Fucecchio, giocare titolare allo stadio dei Pini. "Ho voglia di dare tutto per questa maglia. Riuscire a proseguire il nostro cammino in Coppa sarebbe importante perché una volta passata la fase regionale si aprirebbe uno spiraglio su scala nazionale che questa piazza meriterebbe di assaporare".