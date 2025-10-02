Acquista il giornale
La Massese dice addio alla Coppa Italia. Il Viareggio approda ai quarti di finale

A inizio ripresa i padroni di casa hanno aperto le ostilità con Ivani e alla mezz’ora hanno consolidato il vantaggio con Morelli

di SIMONE FERRO
2 ottobre 2025
L’attaccante Michael Buffa e il centrocampista Tommaso Bertipagani (. Foto Umicini

viareggio

2

massese

0

VIAREGGIO (4-3-3): Carpita 6,5; I. Gabrielli 6,5, Bertacca 7, Videtta 7,5, Bertelli 6,5; G. Gabrielli 7 (28’ st Maurelli s.v.), Lollo 6,5, Belluomini s.v. (20’ pt Ivani 7,5); Baroni 6,5 (47’ st Giannotti s.v.), Morelli 7 (33’ st Pegollo s.v.), Galligani 6,5 (43’ st Giannecchini s.v.). All. Landi 6,5 (squalificato Vangioni).

MASSESE (4-2-3-1): Gatti 5,5; Maffei 6, Lasagna 5 (10’ st Favret 6), Lucaccini 6, Marchini 6; Caponi 6,5, Bertipagani 6; Centonze 5,5 (20’ st Grasselli 5,5), Baudi 5,5 (20’ st Marabese 5,5), Bacci 5,5 (10’ st Lucchesi 5,5); Buffa 5,5 (36’ st Mariani s.v.). All. Marselli 5,5.

Arbitro: Kercaj di Pistoia 5,5 (Santaera di Pisa 6 e Chernenkova di Piombino 6).

Reti: 6’ st Ivani (V), 25’ st Morelli (V).

Note: ammoniti Galligani (V), Lasagna (M), Caponi (M), Marchini (M), Lucaccini (M) e l’allenatore Marselli (M); angoli 4-4; recupero 4’ pt e 5’ st.

VIAREGGIO – La Massese esce dalla Coppa di Eccellenza, eliminata agli ottavi da un Viareggio che è stato “più squadra“ nel secondo tempo, dopo un primo di sostanziale equilibrio, vendicando così la sconfitta 3-0 di un anno fa a Seravezza proprio sempre negli ottavi di Coppa (con la Massese che poi arrivò sino alla finale, persa ai supplementari con la Sestese a Firenze).

In uno stadio dei Pini senza tifosi apuani (c’era il divieto di vendita dei biglietti al di fuori dei residenti nei soli Comuni di Viareggio, Camaiore e Massarosa) la Massese sbaglia la ripresa, con le zebre di casa (ieri con la nuova terza maglia blu e bianca molto “marinaia“) più solide difensivamente e più ciniche davanti.

Il Viareggio, privo dell’infortunato Purro e degli squalificati D’Alessandro e Apolloni (anche mister Vangioni era squalificato ed ha pilotato i suoi dalla gradinata, interdetta al resto del pubblico), perde dopo nemmeno 20 minuti anche Belluomini (per lui si teme stiramento) e proprio chi entra al suo posto risulterà il match-winner. Sarà infatti Ivani a sbloccare la gara ad inizio secondo tempo approfittando di un errore di Lasagna. La Massese (senza Mapelli, Grasso e Zavatto) sbaglia troppo in disimpegno e va un po’ in confusione. Neanche i cambi danno nuova linfa. Ed il Viareggio raddoppia con Morelli su assist di Gabrielli.

Ora testa solo al campionato... mentre c’è il rischio di un’altra partenza illustre: quella di Mapelli, che è quasi pronto dopo il lungo infortunio ma che ora potrebbe lasciare Massa... (e occhio proprio alla possibile destinazione Viareggio per lui).

Simone Ferro

© Riproduzione riservata

