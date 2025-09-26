La Massese ha rotto il ghiaccio. A caccia del bis col Fucecchio

La Massese ha rotto il ghiaccio domenica con la bella affermazione di Livorno ma adesso le si chiede di continuare a mantenere il piede sull’acceleratore ed ottenere il primo successo anche tra le mura amiche. La squadra allenata da Davide Marselli tornerà a giocare in casa questa domenica e lo farà contro un Fucecchio che non ha convinto affatto in queste sue prime uscite. I bianconeri fiorentini sono reduci dalla sconfitta interna di misura contro la Larcianese (0-1) e la settimana precedente avevano impattato a Montespertoli (1-1).

Il Fucecchio, tra le cui fila milita l’ex Massese Francesco Malanchi, è già fuori anche dalla Coppa Italia dove è stato eliminato dal Cenaia perdendo anche qui in casa (0-2) dopo aver pareggiato in trasferta (1-1). In Coppa, invece, c’è sempre la Massese che proprio mercoledì prossimo andrà a Viareggio a giocarsi l’ottavo di finale in gara secca allo stadio dei Pini senza la possibilità di avere il suo pubblico a sostenerla. Gli apuani, insomma, sono attesi dal primo tour de force della stagione perché dovranno fronteggiare 3 partite nell’arco di 8 giorni. Il tecnico di Fiumaretta dovrà di conseguenza dar fondo alla profondità della rosa effettuando una certa rotazione di organico per avere forze fresche e limitare i rischi di infortuni. Al momento gli unici due assenti rimangono i laterali Mapelli e Grasso per i quali è escluso un rientro in settimana. Sarà molto importante dosare le energie.

Sulla carta l’impegno più abbordabile pare proprio il primo contro un Fucecchio che ha perso un elemento importante come il bomber Sciapi rispetto allo scorso anno e che dovrebbe lottare per la salvezza ma occhio a non sottovalutare un avversario. La gara di Coppa col Viareggio si prepara da sola e non ha bisogno di presentazioni mentre la trasferta contro la Real Cerretese, ancora imbattuta, nasconde diverse insidie. Anche lei, fra l’altro, sarà reduce dall’ottavo di Coppa contro la Sestese.

Gianluca Bondielli