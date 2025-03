La Massese mette la freccia col Montespertoli. Pisciotta: "L’obiettivo è superarlo in classifica"

"Quella con il Montespertoli è come una finale, lo sanno i ragazzi, lo sa la città". Il tecnico Massimiliano Pisciotta non si nasconde. "Vogliamo fortemente superarlo in classifica. Mancano 5 gare e quindi le possibilità si assottigliano. Noi abbiamo ancora 3 incontri in casa contro squadre che ci precedono e quindi abbiamo tutto nelle nostre mani". Domani Pisciotta tornerà in panchina dopo un mese di squalifica. "Non vedo l’ora di rientrare in campo a maggior ragione in casa, davanti ai nostri tifosi".

Il mister mette in guardia sul Montespertoli. "E’ una squadra che scoppia di salute. Sono veloci ma anche fisici, con tanti centimetri. Sono bravi a ripartire e riempire l’area con tanti giocatori per questo si esaltano in trasferta. Noi, comunque, siamo la Massese. Ho massima serenità e ripongo completa fiducia nei miei ragazzi. Dovremo essere attenti a non concedergli contropiedi".

Il fondo dello stadio Vitali potrebbe essere un nemico in più per le zebre. "Stiamo cercando di salvaguardarlo il più possibile. Due volte la settimana ci alleniamo a Romagnano e questo ci permette di fare cose che prima non riuscivamo. Gli altri giorni cerchiamo in tutti i modi di lavorare nelle parti esterne del campo". Le ultime dall’infermeria. "Il problema di Lorenzini per fortuna non sembra grave. Abbiamo avuto un’altra settimana tribolata con Romiti e Ferrara influenzati per un paio di giorni. Andrei e Quilici vanno sempre gestiti. Mariani resta out ma Cozzolino è un ragazzo serissimo che si è sempre allenato al cento per cento e non ha sbagliato partita. Vignali rientra e sta bene".

Gianluca Bondielli