La Massese perde pezzi. Adiós a Ignacio Anaya Ruiz

E’ finita tra la Massese e Ignacio Anaya Ruiz. La società bianconera ha reso noto di aver interrotto il rapporto con l’attaccante spagnolo andando incontro alle esigenze manifestate dal calciatore. "Anaya ha rivelato l’intenzione di prendersi un periodo di riposo per problematiche personali – si legge nel comunicato –. La società augura vivamente ad Anaya una pronta risoluzione dei problemi sorti augurandogli di rivederlo sui campi da gioco". Si conclude così prematuramente l’esperienza all’ombra delle Alpi Apuane di un giocatore che dopo aver incontrato delle difficoltà iniziali nel proprio percorso stava cominciando a farsi apprezzare dalla squadra e dalla tifoseria anche grazie alla fiducia risposta in lui da mister Tazzioli. Il suo ritorno in Spagna senza il permesso della società ha posto fine, possiamo dire sul più bello, a un rapporto che sembrava iniziasse a decollare.

La Massese si è mossa immediatamente alla ricerca di un sostituto anche se fino alla riapertura della finestra di dicembre le uniche opportunità di mercato arrivano dagli svincolati e dall’estero. E proprio su una pista straniera sembra che si stia concentrando l’attenzione del direttore generale Augusto Cantoni. Nelle prossime ore se ne saprà di più ma per adesso i riferimenti offensivi restano Baracchini e Bracci con Vignali a supporto oltre al giovane Catola ed al centrocampista offensivo Cornacchia che potrebbe essere utilizzato anche in posizione più avanzata.

Gianluca Bondielli