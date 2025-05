La Massese pianifica il futuro: Cantoni cerca un nuovo allenatore e punta sui giovani

Siamo ancora ai primi di maggio e logicamente i movimenti possono avvenire soltanto sotto traccia ma la Massese è già attiva e con le idee chiare sul tipo di squadra che vuole costruire. Di certo la casella dell’allenatore è una delle prime da riempire e il direttore generale Augusto Cantoni sta vagliando una ristretta rosa di papabili tra i quali figurano tecnici anche di categoria superiore. Una volta sciolto il nodo del mister, che vede ormai Pisciotta defilato per una ipotetica riconferma, l’attenzione potrà concentrarsi sui calciatori considerando che la Massese, al contrario dello scorso anno, potrà ripartire da una buona base. Gente come Mapelli, Andrei ma anche gli stessi Costanzo e Mariani potrebbero essere giocatori esperti sui quali continuare a puntare. Anagraficamente non può considerarsi un decano il bomber Buffa (classe 2001) che, però, a livello di peso specifico è uno di quei giocatori che nell’economia di una squadra contano parecchio. Lui, massese purosangue, è uno di quelli che ha detto apertamente di voler restare per vincere con la Massese.

Tra i giovani con l’ok alla ripresa dell’attività agonistica di Bertipagani la squadra bianconera riavrà una bella iniezione di dinamismo in mezzo al campo. Anche Cecilia è un ragazzo interessante che potrebbe far comodo per la sua duttilità tattica ma bisognerà capire come si riprenderà dalla frattura patita a fine stagione. Davanti ha fatto una buona impressione Ferrara, arrivato a gennaio e capace di segnare 5 gol, ma sul ragazzo si sono già fiondate diverse squadre come la Real Cerretese e c’è anche il discorso spostamento da tenere in considerazione visto che il giocatore viene da Montecatini. Niente da fare, infine, per Anich che ha espresso l’intenzione di tornare in Australia.

Gianluca Bondielli