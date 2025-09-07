La matricola. Cognigni disponibile. Trodica all’attacco della Fermignanese

"Abbiamo qualche assenza, ma dobbiamo partire con il piede giusto e sono convinto che alla fine arriveranno i risultati". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla del match casalingo di oggi contro la Fermignanese. "Emiliozzi è squalificato, Chornopyshchuk e Cantarini sono indisponibili, Cichella è a mezzo servizio e solo dalla prossima settimana potremo contare su Sindic che ha sostituito Becker". Non mancano le belle notizie alla vigilia della gara con Fermignanese. "Possiamo contare dal primi minuto su Cognigni". Il Trodica è reduce dal ko in Coppa. "Oggi inizia un nuovo percorso, giochiamo davanti ai nostri tifosi che spero numerosi come sette giorni fa. Contro il Tolentino è stato un passo falso, abbiamo capito cosa sia l’Eccellenza e dobbiamo a fare il Trodica. Ho una formazione forte, che deve amalgamarsi considerando che abbiamo inserito 8-9 volti nuovi. La mia squadra è fortissima e ha grosse potenzialità, ma adesso dobbiamo fare punti contro un avversario che si conosce a memoria avendo confermato la rosa passata".