La missione impossibile diventa un incubo. Il Pontedera spazzato via da cinque reti

ASCOLI 5 PONTEDERA 0

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (28’ st G. Corradini), Damiani; Silipo (22’ st Palazzino), Rizzo Pinna (28’ st Ndoj), D’Uffizi (22’ st Oviszack); Gori (32’ st Corazza). A disp: Brzan, Barosi, Chakir, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo. All. Agostinoni (Tomei squalificato).

PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; F. Corradini, Pretato, Vona (28’ st Paolieri); Bassanini, Manfredonia (37’ st Milazzo), Faggi, Perretta; Scaccabarozzi (14’ st Nabian); Vitali (28’ st Tarantino), Ianesi (1’ st Andolfi). A disp: Raffi, Strada, Gueye, Pietrelli, Tempre, Coviello, Beghetto, Battimelli. All. Menichini.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Marcatori: 31’ pt Rizzo Pinna, 36’ pt D’Uffizi; 7’ st Milanese, 20’ st D’Uffizi, 38’ st Corazza su rigore.

Note: spettatori 10.029; ammoniti Ianesi, Vona, Manfredonia, Pretato; angoli 6 a 1.

Se tornare da Ascoli con un risultato positivo era oggettivamente una chimera, restava almeno la speranza di non uscire umiliati dal confronto con la squadra che attualmente sta proponendo il calcio migliore del girone. Il 5-0 con il quale il Pontedera ha chiuso l’incontro dimostra invece che la missione non è riuscita, anche perché quello del Del Duca è il passivo più pesante fatto registrare in tutte le 89 partite giocate in queste prime 9 giornate nel girone B (Juventus Next Gen-Campobasso è stata rinviata al 22 ottobre). La resistenza della squadra di Menichini è durata solo 31’, poi nella restante ora di gioco i granata sono crollati di fronte ad un avversario che come si sapeva e come si è visto in campo si è confermato squadra di categoria superiore, incassando altre quattro reti. In realtà, dopo essere andato in svantaggio, in appena sei minuti il Pontedera si è precluso la possibilità – che era più una speranza che una realtà, come detto - di rimanere in partita subendo la rete del 2-0. Si è trattato di due prodezze degli attaccanti bianconeri, la prima arrivata con un calcio di punizione a fil di palo di Rizzo Pinna, la seconda con uno spiovente di D’Uffizi che si è depositato sul legno più lontano, ma il dominio dei padroni di casa nella prima frazione è stato totale. Come confermano i dati parziali del tempo: 4 angoli a zero, 5 tiri, di cui tre in porta e due fuori, a zero. Nella ripresa, dopo un apparente tentativo granata di alzare il baricentro, durato in verità pochissimi minuti, la superiorità dell’Ascoli - che fin qui ha incassato una sola rete - in ogni reparto si è concretizzata già al 7’, quando Milanese ha potuto calciare da dentro area infilando Biagini. E’ stata un’altra mazzata nella testa di Perretta e compagni, che hanno iniziato a sentire puzza di goleada soprattutto quando D’Uffizi di testa ha fatto poker. Restava da giocare ancora mezz’ora e con i padroni di casa che non accennavano a diminuire la pressione, c’era solo la voglia di far trascorrere il tempo senza altri danni. Ma l’ingenuo fallo di Corradini su Oviszack e il rigore trasformato da Corazza hanno dilatato ancora il passivo.

Stefano Lemmi