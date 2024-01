LA modifica. Doppio tesseramento fino al compimento dei 19 anni di età

Tempi duri per i varisti e l’intera classe arbitrale. Dal campionato di serie A sino ai tornei giovanili, i fischietti sono ripetutamente vittime di critiche o insulti (nella migliore delle ipotesi), o vere e proprie aggressioni fisiche nei peggiori dei casi. I dati dell’osservatorio non sono incoraggianti ed evidenziano che nel periodo post covid i fenomeni di violenza nei confronti dei direttori di gara hanno riscontrato un aumento. Perciò alcuni direttori di gara hanno deciso di interrompere la propria “missione“ spingendo i vertici nazionali (anche della Figc) ad intervenire per facilitare il ricambio o nuovi inserimenti. Si spiega così l’importante modifica per la possibilità del Doppio Tesseramento, (norma introdotta negli ultimi due anni) che consente a giovani di arbitrare continuando a giocare per la propria società. Il Consiglio Federale ha deciso di garantire questa opportunità fino al compimento del diciannovesimo anno di età, ovvero uno in più in più rispetto a quello che era il precedente limite. In particolare: "Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l’attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto". "Il Doppio Tesseramento permette da un lato di portare cultura calcistica all’interno delle nostre Sezioni e dall’altro di diffondere le Regole del Giuoco del Calcio nelle società" - spiega il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Carlo Pacifici. In Lombardia nuovi corsi per giovanissimi arbitri sono partiti a fine autunno. GM