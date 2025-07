La Montagna è in Prima. Resta in Terza il Sarripoli

La Montagna Pistoiese può ufficialmente festeggiare la promozione in Prima Categoria: un traguardo che appariva scontato dopo la vittoria dei playoff dello scorso maggio, ma che presentava ancora un minimo margine di incertezza legato al completamento degli organici. Invece l’Arci Sarripoli, finalista perdente dei playoff di Terza Categoria, ha rinunciato alla promozione alla quale avrebbe avuto diritto per completamento organici. Sono due delle novità che si apprendono dall’ultimo bollettino federale, che ha anche indicato le date d’inizio dei campionati e coppe del calcio dilettantistico della stagione 2025/26. Si parte dalla Promozione, che vedrà impegnate Larcianese (anche se i viola continuano a nutrire speranze di ripescaggio in Eccellenza), Casalguidi, Lampo Meridien ed il Ponte Buggianese retrocesso: si comincia il 31 agosto con la prima giornata della Coppa Italia di Promozione, mentre il debutto in campionato è previsto per il 14 settembre. Nell’organico viene indicato anche il Montecatini, al netto delle turbolenze che sta attraversando da tempo la compagine della Valdinievole e che potrebbero portare a sviluppi difficilmente prevedibili ad oggi (tra cui alcuni scenari decisamente nefasti).

Ad una settimana di distanza, toccherà alla Prima Categoria: esordio in Coppa Toscana già fissato per il 7 settembre, prima di campionato in programma il 21 settembre successivo. La "pattuglia pistoiese", oltre alla Montagna neopromossa, dovrebbe essere composta dal CQS Tempio Chiazzano, AM Aglianese, Atletico Casini Spedalino, Quarrata e Monsummano. Stesse date della Prima anche per il campionato di Seconda Categoria. E qui la novità più curiosa riguarda il Sarripoli, che aveva chiuso il campionato di Terza al secondo posto alle spalle del San Felice schiacciasassi: sulla base della classifica di merito, il club era stato fra i cinque a livello regionale individuati per la promozione in Seconda per completare la lista delle partecipanti. Stando a quanto si apprende dalla nota federale però, il club avrebbe rinunciato al salto in Seconda per restare in Terza. "Una notizia che aspettavamo con un po’ d’ansia, ma della quale eravamo quasi certi – ha commentato Alessandro Petrolini, dirigente della Montagna Pistoiese –. Siamo consapevoli del fatto che ci attenderà un campionato impegnativo, ma siamo felici di esserci".

Giovanni Fiorentino