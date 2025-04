La mossa di mercato. La Pistoiese aggiunge Tofanari. Taibi: "Un colpo in prospettiva»

La Pistoiese ha messo sotto contratto Niccolò Tofanari. Non è un pesce d’aprile, ma il comunicato diramato dal club arancione nella mattina di ieri. Una news di mercato che sorprende soprattutto per le tempistiche, considerando che al termine dell’annata mancano solamente cinque match di stagione regolare più al massimo due gare di playoff. Tofanari, che già da un paio di settimane si allenava con la Pistoiese, arriva da svincolato, dopo aver trascorso la stagione fermo ai box in quanto senza squadra. Rimini, Ancora, Matelica, Fano, Gubbio e Pontedera nel curriculum del classe 1998. Tutte compagini di Serie C, in cui spesso Tofanari ha ricoperto anche i galloni del titolare, con una breve parentesi in Serie B ad Ascoli. Quello del difensore nativo di Firenze è quindi un profilo d’esperienza, anche se data la lunga inattività è difficile capire quanto spazio potrà avere in questo scorcio finale di stagione, ma soprattutto di prospettiva in chiave 2025/2026.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Tofanari è un terzino destro con caratteristiche offensive e si trova a suo agio anche come esterno di centrocampo, il che potrebbe agevolarne l’impiego nel 3-5-2 arancione. Anche Massimo Taibi ha sottolineato l’importanza di un arrivo simile soprattutto pensando al prossimo campionato. "Abbiamo preso Tofanari perché è un calciatore importante – ha sottolineato il diesse della Pistoiese – e che in carriera ha sempre fatto la Serie C. È un mese che il ragazzo si allena con noi, lo conosciamo e abbiamo visto che a livello fisico sta bene. Potrà sicuramente darci una grossa mano nel finale di stagione, sia in campionato che durante i play off. In più, questo è anche un colpo in prospettiva: qualunque sia la categoria del prossimo anno, infatti, Tofanari è un profilo di alto livello. Prendendolo ora, abbiamo anticipato i tempi".

Michele Flori