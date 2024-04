La nazionale il 4 giugno. Le Azzurre al Mazza contro la Norvegia

È pronto a tingersi nuovamente d’azzurro il “Mazza”, che martedì 4 giugno alle 18.15 ospiterà le Azzurre guidate dal ct Andrea Soncin per il match Italia-Norvegia, quarta partita del girone di qualificazione all’Europeo femminile in programma nel 2025 in Svizzera.

La nazionale femminile giocherà a Ferrara per la settima volta: l’ultima, in ordine di tempo, è stata l’amichevole del luglio scorso contro il Marocco (0-0, unico pareggio a fronte di cinque vittorie), mentre la penultima – quella del settembre 2022 contro la Romania – regalò la qualificazione alla fase finale del Mondiale giocato l’anno successivo. L’ultima gara di una squadra azzurra al ‘Mazza’ è invece l’1-1 dello scorso 26 marzo tra le Nazionali Under 21 di Italia e Turchia. Il precedente più recente contro la Norvegia, infine, risale invece al febbraio del 2022: furono Giacinti e Caruso a dare il successo all’Italia nella sfida per 2-1.