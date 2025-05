La Nazionale Under 20 torna a Fermo per due amichevoli contro il Paraguay

Intanto una notizia importante per Fermo e per il Bruno Recchioni che tornerà a indossare il vestito buono, quello azzurro, i prossimi 6 e 9 giugno. Torna infatti la Nazionale Italiana a Fermo per due test amichevoli dell’Under 20 guidata dall’ex bomber di Chievo e Lazio Bernardo Corradi. Prevsite due amichevoli, sempre contro il Paraguay, per preparare al meglio l’avventura in Cile per i campionati Mondiali di categoria. Insomma una grande opportunità per Fermo e ad esprimere la propria gioia sui social sono stati l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini e il sindaco paolo Calcinaro, per l’ennesima vetrina di rilievo che lo sport e il calcio offre qui a Fermo. "La Figc ha ufficializzato – ha sottolineato l’assessore Scarfini - il ritorno a Fermo della nazionale Under 20. Gli Azzurrini affronteranno allo Stadio Recchioni nelle date del 6 e 9 giugno i pari età del Paraguay in un doppio test ufficiale in preparazione del mondiale di Settembre in Cile. Grazie alla Federazione per aver voluto rinnovare lo storico legame con la nostra città ed il nostro territorio. Grazie alla Fermana per la disponibilità mostrata sullo Stadio e a Stefano Crocetti per l’impegno profuso". Dunque legame sempre stretto confermato tra la Fermana e il Comune di Fermo che si conferma anche nell’altra situazione attualmente agli onori della cronaca sportiva, ovvero l’omologa della ristrutturazione del debito per la quale la conferma da parte del tribunale è attesa entro la fine del mese ed è questione preliminare e fondamentale anche per il futuro canarino. La garanzia comunale è fondamentale soprattutto per quello che riguarda la rateizzazione del dovuto all’Inps con quanto il comune mette come contributo per la gestione degli impianti. Ognuno dunque sta cercando di fare la propria parte nel migliore dei modi per vedere il traguardo finale. Sull’omologa, salvo sorprese, non ci sono grandi dubbi anzi, siamo vicini a delle certezze. Importanti saranno le coperture presentate dalla società ma anche la copertura, che dovrà essere totale in quanto non rientranti nella ristrutturazione, dei debiti verso fornitori, dipendenti e Lega Calcio. Essendo estranei all’accordo, dovranno essere saldati integralmente nei loro corrispettivi; intorno a questo si discute anche all’interno della trattativa portata avanti con il gruppo maltese, rappresentato da Francesco Pileri e i prossimi giorni diranno molto se non tutto sull’esito finale della stessa.

Roberto Cruciani