La neopromossa. Ex Siena nel Pisa dal diesse Vaira a mister Gilardino

Sarà un Pisa con tanti ex Siena, quello ai nastri partenza della prossima Serie A, conquistata dopo 34 anni di amaro digiuno. Per la panchina nerazzurra, dopo la separazione da Pippo Inzaghi, il direttore sportivo Davide Vaira, già lui vecchia conoscenza bianconera, ha scelto Alberto Gilardino. Il mister non ha certo bisogno di presentazioni: se sulle lastre si è trovato a gestire uno dei momenti più complicati della storia del Siena Calcio, con la proprietà armena al comando, pagando con un ingiusto (doppio) allontanamento, il suo valore lo ha dimostrato successivamente alla guida del Genoa. Adesso questa nuova opportunità per rimettersi in gioco (accordo biennale, con opzione in caso di salvezza). Nello staff di Gilardino, oltre a Dario Dainelli e a Gaetano Caridi (quest’ultimo con il tecnico anche all’ombra della Torre del Mangia), ci sarà anche l’ex centrocampista della Robur Francesco Valiani, due stagioni in bianconero dal 2012 al 2014. Ancora in nerazzurro l’ex team Manager Ivan Sarra, approdato a Pisa proprio al termine dell’avventura sulle lastre.