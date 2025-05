La notte è magica: la Vis Pesaro passa ai quarti di finale dei playoff

Pesaro, 14 maggio 2025 - Al Romeo Neri Rimini e Vis Pesaro si giocano l'accesso al quarto di finale della fase nazionale dei playoff. La Vis può solo vincere e partendo con gli stessi undici dell'andata approcia la gara in quinta. Di Paola nei primissimi minuti con due conclusioni dal limite scalda i guantoni di Colombi che tuttavia risponde presente. Portiere di casa reattivo anche al minuto ventotto quando respinge corto un'incornata di Coppola.

È tuttavia Paganini a ribadire in rete la ribattuta e portare in vantaggio gli ospiti. Il Rimini è in bambola e la Vis ne approfitta. In otto minuti infatti ne fa altri due. Al trentaduesimo è capitan Di Paola ad eseguire magistralmente una punizione dal limite confermandosi un cecchino infallibile. Dopo quattro minuti, al trentaseiesimo è invece Okoro a concedere il tris. Scappando in velocità su De Vitis infila Colombi con uno scavetto. Il Rimini reagisce solo sullo scadere del primo tempo trovando tuttavia la rete con una sassata di Langella al quarantacinquesimo, che va a concludere nel migliore dei modi una lunga azione manovrata. I

l Rimini nel secondo tempo assedia gli ospiti e dopo aver trovato il 2-3 in mischia(provocata dalla respinta corta di Vukovic su un tiro di Falbo) continua ad insistere. L'autogol di Bove al minuto cinquantasette toglie infatti certezze agli uomini di Stellone che inesorabilmente si abbassano. Il Rimini ci prova in molteplici occasioni ma risulta impreciso. L'assalto dei padroni di casadura circa per i primi venti minuti del secondo tempo poiché nell' ultima mezz'ora la Vis avanzando il baricentro riprende il controllo della partita. Al minuto ottantasette gli uomini di Stellone riprendono con Tavernaro anche il doppio vantaggio.

Una conclusione di Nicastro costringe infatti uno strepitoso Colombi ad alzare sulla traversa il suo missile terra area ma Tavernaro a rimbalzo ribadisce in rete. Rimini che con grinta e cuore imbastisce una reazione e in pieno recupero dimezza lo svantaggio con un penalty di Parigi. La Vis, supportata da un tifo eroico, riesce a resistere agli ultimi minuti d'assalto dei padroni di casa.

Al triplice fischio esplode la festa in casa pesarese che conoscerà nella giornata di domani il suo prossimo avversario. Un secondo tempo di carattere e sostanza per gli uomini di Busce' che concludono tra le mura amiche una stagione che comunque entrerà nella storia grazie alla vittoria della Coppa Italia. Per la Vis invece questa magica notte prolunga la fine del percorso. Aspettano ancora tante altre emozioni ai tifosi pesaresi.

Il tabellino

Rimini - Vis Pesaro: 3-4 : 28' Paganini, 32' Di Paola, 36' Okoro, 45' Langella, 32's.t Tavernaro,47's.t Parigi

Rimini(3-5-2) Colombi, Megelaitis, De Vitis(1's.t Cioffi), Bellodi, Longobardi, Lombardi( 1's.t Cinquegrano), Langella(35's.t Leonardi), Garetto(21's.t Conti), Falbo, Parigi, Gagliano(1's.t Malagrida).A disp: Vitali, Lepri, Semeraro,Fiorini, Piccoli, Jallow, Ubaldi

All: Buscè.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic – Ceccacci, Coppola, Bove,Zoia(21's.t Di Renzo), Paganini, Pucciarelli, Cannavò(38's.t Tavernaro),Di Paola(38's.t Raychev), Nicastro, Okoro(43's.t Tonucci)

PANCHINA: Pozzi, M.Mariani, Neri, Rizzo,Schiavon, Obi, E.Mariani, Forte, Peixoto,, Orellana.

All: Stellone.