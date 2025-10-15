La novità. Il Chiesanuova affida la panchina all’esperto Mariotti. Oggi serve un’impresa al Polisportivo per superare il turno

Ieri sera l’annuncio ufficiale e oggi subito in panchina: esordio davvero immediato per Gastone Mariotti quale nuovo allenatore del Chiesanuova. Il tecnico pesarese è il nuovo mister biancorosso, la prima scelta su cui ha puntato il presidente Bonvecchi per la sostituzione dell’esonerato Mobili. Da un 61enne a un 64enne con persino più esperienza nella categoria dell’Eccellenza visto che Mariotti la disputa ininterrottamente dal 2014. A lui il compito di ridare serenità e autostima al gruppo, nonché risalire più velocemente possibile una classifica che vede i biancorossi penultimi con appena 3 punti dopo 6 incontri. Curiosamente Mariotti debutterà ad Urbino proprio come a gennaio subentrando sulla panchina del Fabriano Cerreto poi portato alla salvezza (in precedenza la lunga militanza all’Atletico Gallo Colbordolo per oltre un decennio).

Prima però, come detto, incombe la Coppa Italia. Oggi alle 15.30 il Chiesanuova scende in campo al Polisportivo per affrontare la Civitanovese nel ritorno dei quarti di finale. Si riprende dalla sconfitta 0-2 che sembra non lasciare speranze, vedremo se Mariotti schiererà la miglior formazione o se preserverà i big per domenica e c’è curiosità per quelle che saranno le sue scelte tattiche.

Andrea Scoppa