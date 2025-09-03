La novità nel campionato tricolore svoltosi in Piemonte. Calcio camminato over 50: vittoria per gli ’Amici di Denis’

La squadra “Ferrara Amici di Denis - Bassa Romagna” over 50 si laurea campione d’Italia 2025 di Walking football (calcio camminato). Un successo importante in una disciplina nuova, ma in grande crescita e diffusione anche dalle nostre parti.

Vittoria alle finali del 7 Campionato Nazionale di Walking Football che si sono svolte a Borgomanero di Novara sabato e domenica 30 e 31 agosto in una due giorni all’insegna dello sport: inclusione, incontro e interazione i motivi ispiratori della manifestazione.

La squadra over 50 vince il suo primo scudetto con una serie di tre vittorie su quattro partite, ed un pareggio con il Novara poi battuto in finale, ai calci di rigore.

Da segnalare il settimo posto della neonata squadra over 60 che ha portato il proprio fondamentale contributo al conseguimento del Premio Fair Play, assegnato alle compagini che meglio hanno interpretato la filosofia dello sport, contraddistinguendosi per correttezza nel gioco e rispetto dell’avversario.

Il presidente Roberto Cavecchia, Mario Marescotti, coordinatore dei veterani della Bassa Romagna, e il ds Lanfranco Mongardi insieme ai dirigenti ed agli atleti che hanno conquistato questi importanti riconoscimenti, danno appuntamento, a chi volesse conoscere il Calcio Camminato, alla Fiera di Argenta dove si terrà un quadrangolare presso il Campo Sportivo di Via Napoli (che si trova ad Argenta) il 14 settembre dalle 9.30 alle 12.

Nell’occasione si terrà una dimostrazione che vedrà in campo i neo campioni d’Italia che compongono le due formazioni degli “Amici di Benis – Boccaleone – Ferrara”, le squadre della “Bassa Romagna” e dell’“Asd Voghiera”. Un appuntamento da non perdere per curiosi e appassionati di questa nuova disciplina sportiva.

n. m.