La novità. Un supporto per gli arbitri. Il Football Video Support al debutto nella terza serie

Sarà una stagione storica con un primo cambiamento epocale quella appena cominciata in serie C. Già nel lungo weekend della prima giornata di campionato debutta il Football Video Support, lo strumento tecnologico innovativo che supporterà gli arbitri durante la direzione di gara. la serie C è il primo torneo in Europa che utilizzerà il nuovo strumento, spiegato alle società nel recente meeting cui hanno preso parte il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, il presidente dell’associazione italiana arbitri, Antonio Zappi, il designatore Fifa, Pierluigi Collina, il designatore della Can C, Daniele Orsato, e il project lead Var Fifa, Massimiliano Irrati.

In ogni stadio sarà installato un monitor - gestito da un review operator della CAN C - e gli allenatori avranno a disposizione due card FVS ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell’azione all’arbitro: se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita, in caso contrario, l’allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione (se l’infrazione è oggettiva, può invitarlo direttamente ad annullare la rete).

Anche Collina, ha evidenziato l’importanza della sperimentazione della tecnologia "Football Video Support", in un campionato sempre più laboratorio del calcio italiano e mondiale come la Serie C. G.M.