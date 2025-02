La nuova Leon di Ghidelli: "Dobbiamo solo sbloccarci"

Nella sua infinita carriera da giocatore ha segnato gol a caterve, secondo gli annali siamo ben oltre quota 200. Riccardo Ghidelli ha smesso di giocare a quarant’anni con la Dipo dove ha iniziato la sua nuova vita prima da direttore tecnico e poi da allenatore. In Brianza ha vestito le maglie anche di Brugherio, Sovicese, Pro Lissone, Paina Muggiò e Casati Arcore. Dalla Dipo alla Leon il passo è brevissimo, sempre a Vimercate. Nell’estate la chiamata dagli orange per fare il vice a Joelson. Le cose non stanno andando benissimo (eufemismo) e dopo la sconfitta di Treviglio la società ha dato il benservito al tecnico brasiliano affidando le sorti della squadra all’avvocato monzese che quindi ora divide la sua lunga giornata tra lo studio in centro a Milano e il campo d’allenamento. Prima tappa della sua missione contro la Colognese domani pomeriggio alla Leon Arena.

Lei conosce bene la squadra, cos’è mancato da settembre a oggi per essere lì con le prime ma soprattutto cos’è mancato nell’ultimo mese per non approfittare del calo del Mapello?

"Rispondo a questa domanda con le stesse parole che ho detto ai ragazzi nello spogliatoio. Quello che è stato fino ad ora lasciamocelo alle spalle. Dire oggi quello che non ha funzionato sarebbe ingeneroso nei confronti del mister e della Leon. Preferisco concentrarmi su quello che c’è e sulle 11 partite che mancano. Non pensiamo al Mapello, ma a noi stessi e soprattutto ai tre impegni che ci attendono nei prossimi 7 giorni. Di tempo per fare bilanci ce ne sarà più in là…".

Oggi la Leon è ottava ma a -2 dai playoff. Qual è l’obiettivo che ci si pone?

"Il mio focus è l’allenamento, sto pensando a quello, non a tabelle di marcia o a rimonte. Si riparte da zero ma custodiamo gelosamente quanto di buono fatto da agosto e posso assicurare che ce n’è. Joelson ha fatto un lavoro eccellente, ma purtroppo nel calcio non sempre i risultati coincidono".

Quanto Ghidelli ci sarà nella nuova versione della Leon?

"Come ho già accennato il mio impegno in settimana sul campo sarà totalizzante. Credo al 100% nel lavoro, la squadra mi ha dato disponibilità ed è serena. Forse c’è da sbloccare qualcosa a livello mentale, ma manca poco. Giusto un bel risultato positivo".