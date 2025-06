La nuova Recanatese: "Porte aperte in società"

Primi vagiti della nuova Recanatese: il "pargoletto" è ancora in fasce ma ci sono i presupposti per farlo crescere sano e robusto. Intanto il nuovo CdA è stato presentato in una modalità pubblica quasi inedita: non una semplice conferenza stampa ma un incontro aperto alla tifoseria che, bramosa di notizie, ha partecipato numerosa e pure, nei limiti di un ambiente notoriamente tranquillo, calorosa. A fare gli onori di casa non poteva che essere Massimiliano Guzzini, il principale artefice del new deal, voluto con il piglio dell’imprenditore decisionista. "È un progetto – ha detto – che vuole aggregare, allargare ed includere" e ricordando i due scudetti del club (quello Juniores del 2018 e quello ottenuto vincendo il titolo tricolore di Serie D nel 2022) e le 18 compagini complessive, continuerà a viaggiare su una sorta di doppio binario, quello relativo alla prima squadra e quello riguardante il floridissimo vivaio. Nella prossima settimana poi ci sarà l’attesa trasformazione da SSD a r.l. a Società dilettantistica riconosciuta, per agevolare nuovi ingressi e costruire basi solide. Nessuna sorpresa, rispetto a quanto anticipato, nel nuovo organigramma: Adolfo Guzzini sarà il Presidente onorario, una sorta di paterfamilias, i cui consigli verranno sempre e comunque ascoltati. Daniele Maria Angelini avrà la carica di Presidente con Angelo Camilletti ed Andrea Tanoni come vice. Oltre a Guzzini Jr. i consiglieri saranno Mauro Tanoni e la new entry Andrea Tubaldi. Tra i protagonisti di questa operazione il neo dg Massimo Giulietti: "non si poteva spegnere la luce su questa esperienza e noi abbiamo messo l’accendino. Il resto lo ha fatto M.Guzzini che in 24 ore ha messo insieme la vecchia compagine dirigenziale con i nuovi apporti dimostrando di avere le stimmate del grande Padre. Visto quanto accade la Recanatese, per la limpidezza della sua gestione è davvero una mosca bianca nel mondo del calcio". Ufficializzate anche le conferme di Josè Cianni come responsabile dell’area tecnica, di Melissa Papa alla segreteria generale e di Leonardo Scodanibbio quale responsabile del settore giovanile. Sorriso a 32 denti anche per il sindaco Pepa che, lodando la pazienza e l’intelligenza dei tifosi in queste settimane complesse ha auspicato "un maggiore coinvolgimento della città, riavvicinando le famiglie e rendendo questa società un patrimonio di tutti con un’operazione simpatia". In piena forma e tirato a lucido il neo Presidente il quale, di certo, non soffre di timidezze di sorta: "avere alle spalle un’eccellenza nelle Marche e nel mondo come Guzzini mi ha convinto ad entrare nel progetto. Ho lasciato la Civitanovese per la conduzione padronale e le scelte scellerate che non tolleravo più. Un club deve essere improntato nel segno della condivisione e della comunità. L’obiettivo? Fare un campionato più che dignitoso, anzi competitivo" corregge dietro nostro suggerimento. Pensierino finale: "Vorrei non perdere a Macerata" e giù applausi e pacche sulle spalle.