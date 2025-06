La nuova Samb sta prendendo forma: "Nessun problema con Eusepi e Candellori"

"Nessun problema con Candellori né con Eusepi". Queste le parole del diesse della Samb Stefano De Angelis dopo il no alla spalmatura del contratto in scadenza nel giugno 2026. "Non c’è nessun caso – spiega De Angelis – giocheranno in scadenza di contratto come si è soliti fare in queste situazioni. C’è stata una trattativa tra la società e i ragazzi che sono degli ottimi professionisti e rispetteranno il contratto".

"Nessuno – continua – mette in discussione il valore di Eusepi e Candellori. Abbiamo fatto la nostra proposta che rientra nella linea che vogliamo seguire. Dall’altra parte non è stata accettata, stop. Lo ripeto non ci sono problemi". Chiusa definitivamente quindi questa parentesi il prossimo obiettivo è definire l’accordo con Vicenzo Alfieri. "Il procuratore del calciatore -dice De Angelis- a breve si incontrerà con il Benevento. Lui vuole venire alla Samb, a noi piace e ci sono tutti i presupposti per chiudere questa operazione. Dipende dal club campano e dalla risposta che darà all’agente di Alfieri. L’accordo verbale c’è".

Altra operazione in fase di completa definizione è quella relativa a Moussa Toure. Il centrocampista guineano classe 2005 ha risolto i problemi con le società francesi di appartenenza prima di arrivare a San Benedetto. A breve De Angelis si incontrerà con il procuratore del calciatore per definire un accordo pluriennale. Ad oggi il reparto che sembra essere quasi al completo è la difesa. "Abbiamo già definito i portieri con Orsini e Cultraro -è sempre De Angelis che parla- manca un altro centrale visto che in questa posizione ci sono Pezzola, Zini e Zoboletti. E poi manca anche un altro terzino under che possa alternarsi a sinistra con Paolini. A destra siamo a posto con lo stesso Zini e Chiatante (la società ha ufficializzato il rinnovo del classe 2004, ndr)".

Ci potrebbero essere novità anche per il reparto offensivo. "Vogliamo prendere -afferma De Angelis- un elemento che giochi dietro le punte con facilità di inserimento. Potrebbe essere anche un under. Scafetta? E’ un jolly che può ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato. A Messina ha collezionato 30 presenze, un giocatore di gamba, forza e rendimento. E poi stava sempre a Bari anche se non ha mai giocato ed ha avuto problemi di tesseramento con il Cerignola".

Su possibili rapporti con club di A per avere l’opportunità di tesserare giovani di spessore, questo il pensiero di Stefano De Angelis. "Abbiamo contatti con alcune società. Ci sono in giro giocatori giovani e bravi e qualcosa stiamo vedendo. Però puntiamo ad andare avanti con pochi prestiti e di costruire la Samb-conclude il diesse rossoblù con ragazzi di proprietà. Per il ritiro saremo già abbastanza completi. A luglio e agosto, poi, vedremo dove intervenire".

