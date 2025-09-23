La nuova stagione con 64 squadre dei campionati adulti. Riparte il calcio targato Uisp: dal femminile al Trofeo Vallerini

È stata presentata venerdì scorso, nella suggestiva cornice dello Sport Village di via Cassiani, la stagione 2025/2026 del Calcio Uisp, una stagione di grande rilancio rispetto alle ultime stagioni. Innanzitutto perché i campionati vedranno il ritorno del calcio a 5 femminile, con un girone da 10 squadre che, passata la fase provinciale, diventerà un campionato interprovinciale anche col girone di Ferrara e Bologna. Al via dei campionati adulti ben 64 squadre, distribuite tra nord e sud della provincia andando a coprire tutto il territorio modenese. Infine i due gironi del calcio a 7 maschile, con ben 16 squadre. A novembre sarà poi la volta del classico Trofeo Vallerini, il torneo giovanile Uisp che da oltre 30 anni colora campi e palestre di Modena, che quest’anno si pone l’ambizioso obiettivo di tornare sopra le 100 squadre. "In un’ottica di sport sempre più inclusivo – ha raccontato la presidente Uisp Modena, Vera Tavoni – siamo molto orgogliosi della ripartenza del calcio femminile, un campionato che è specchio anche dell’evoluzione sportiva recente di questa disciplina". Con lei Linda Severi, responsabile Calcio Uisp, che ha presentato numeri e squadre, andando a premiare le vincitrici dei gironi di calcio a 11 dello scorso anno.