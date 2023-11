La pAGELLE. Panico, l’uomo della provvidenza. Cicconi è decisivo

BLEVE n.g. Domenica di totale riposo. Bello il lancio per Cicconi in occasione del gol.

ILLANES 6. Stavolta non ha neanche avversari da ’mordere’.

DI GENNARO 6. Difesa attenta ma poca precisione nell’avvio dell’azione.

IMPERIALE 6,5. Dei tre centrali è quello che da più appoggio alla manovra.

ZANON 6. Qualche buona accelerazione la offre ma non è abbastanza offensivo per una gara del genere (67’ Cicconi 7. Per sbaragliare le carte ci vuole una sua invenzione. Il suo estro a questa squadra serve come il pane).

DELLA LATTA 6. Buon primo tempo, anche per la presenza in area. Più anonima la ripresa.

ZUELLI 6,5. Dal Canto ha trovato il suo vice Schiavi. Sempre più a suo agio come play (89’ Cerretelli n.g.).

PALMIERI 6. Buon il contributo per dinamismo e recupero palla, meno nella qualità delle giocate.

BELLONI 6. Sforna cross a ripetizione della sinistra; molti dei quali, però, troppo leggibili (75’ Raimo n.g. Si vede poco).

CAPELLO 6,5. Scaglia tre tiri pericolosi ed è bravo nell’allargare il gioco (75’ Simeri 6. Si rende utile nel concitato finale).

PANICO 7,5. Sempre più uomo della provvidenza. Segna il terzo gol da tre punti nelle ultime tre partite. Lo fa ancora di testa, che pure non è la specialità della casa, a dimostrazione di uno stato di forma davvero invidiabile.

DAL CANTO 7. Non si fa prendere dall’ansia e va avanti per la sua strada senza stravolgere l’assetto della squadra anche se il gol non arriva. Alla fine ha ragione lui.

Gianluca Bondielli