La Pantera fa paura ai diavoletti. Ma alla fine arriva solo il pareggio

La Lucchese tiene testa alla Virtus Entella. Va in vantaggio per ben due volte, ma si fa recuperare nei minuti di recupero, conquistando, così, un solo punto che va stretto agli uomini di Gorgone. Al "Porta Elisa" arrivava la capolista Virtus Entella dell’ex capitano rossonero Andrea Tiritiello che si è piazzato come sempre al centro della difesa.

In panchina, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, c’è di nuovo Gorgone che schiera la solita Lucchese, con le pesanti assenze di Tumbarello e Saporiti. Gucher ancora terzino destro; confermato in avanti Selvini assieme a Magnaghi.

La cronaca. I rossoneri protestano al 2’ per un presunto fallo in area su Antoni di Boccadamo, ma il direttore di gara fa cenno di proseguire. Ancora il numero ventinove rossonero pericoloso al 7’, ma commette fallo. La prima azione dell’Entella arriva al 9’: Boccadamo serve Fall che calcia, ma la palla termina di poco fuori. Vicini al vantaggio gli ospiti con un rasoterra insidioso di Marconi, sul quale Melgrati si distende a deviare in angolo.

Doppia occasione per la Lucchese al 12’, con Magnaghi che, prima guadagna un calcio d’angolo e, dal successivo tiro dalla bandierina di Selvini, l’attaccante con il numero nove, tra una selva di gambe, prova a cercare la porta, ma la difesa biancazzurra si salva ancora in corner. Al 19’ altro angolo di Selvini, la palla arriva a Gemignani sul secondo palo che la rimette al centro: Del Frate prova a spazzare via, ma la palla rimane lì, dove, in agguato, c’è Ballarini che realizza la sua prima rete in rossonero. Poco dopo, al 21’, ci prova Antoni, con un destro che finisce alto sopra la traversa.

La Virtus Entella prova a reagire, ma, al 22’, Castelli non fa altro che mandare la palla sul fondo. E’ un’ottima Lucchese quella che sta tenendo sotto scacco la capolista. Al 27’ ancora Selvini in avanti e Boccadamo ci mette la cosiddetta pezza. Un minuto più tardi bella discesa di Gemignani che mette al centro dell’area un pallone invitante per Magnaghi che, di destro, fa la cosiddetta barba al palo. Gli ospiti si mangiano il gol del pareggio al 34’, con Castelli, che arriva in scivolata su un rasoterra di Fall, ma la palla va a lato. Si salva la Lucchese al 37’: tiro di Franzoni, la palla passa tra le gambe di Benedetti che la tocca e termina, prima sulla base del palo e, poi, in calcio d’angolo.

Si gioca sotto una pioggia incessante, con i rossoneri che riescono a chiudere bene gli spazi al cospetto di un’Entella che, nell’ultima parte del primo tempo, è cresciuta.

Si va, comunque, al riposo con gli uomini di Gorgone meritatamente in vantaggio che, non sono riusciti a chiudere il match con le occasioni avute, dopo il gol segnato da Ballarini.

Nella ripresa Gorgone lascia negli spogliatoi l’autore del gol Ballarini, al suo posto l’ex Lecco Galli. L’Entella entra in campo più aggressiva alla ricerca del gol del pareggio e, al 12’, ci riesce. Discesa dalla destra di Karic, cross al centro dove, sul secondo palo, arriva Boccadamo che, di destro, batte Melgrati, complice anche un’ininfluente deviazione di Gucher.

La Pantera torna di nuovo in avanti al 20’ con Magnaghi, ma la sua conclusione dà l’illusione del gol, terminando di poco a lato dal palo destro della porta di Del Frate. Si supera al 33’ Del Frate, sul tiro di Catanese, respingendolo provvidenziale. Ma i rossoneri tornano di nuovo avanti al 34’ con Fedato, appena entrato, che su assist di Selvini fa mettere a sedere Del Frate e lo trafigge.

Negli ultimi minuti i rossoneri sanno soffrire, ma, nel terzo di recupero, arriva la doccia fredda, con Marconi che, di testa, trova il gol del pareggio che beffa gli uomini di Gorgone che, al cospetto della capolista, hanno giocato un buon match e meritavano sicuramente di raccogliere di più. Adesso, però, la testa dovrà andare subito alla prossima sfida, in programma sabato prossimo, alle ore 15, sempre al "Porta Elisa", contro il Campobasso.

Alessia Lombardi