La Pantera non sa più graffiare. E i tifosi alla fine la contestano

La Lucchese rimedia un’altra sconfitta interna. Questa volta a conquistare i tre punti è la Vis Pesaro che passa grazie alla doppietta di Sylla e conquista i primi tre punti in trasferta della stagione. Una brutta situazione per i rossoneri, ora.

Gorgone deve ridisegnare la difesa a causa dell’assenza per infortunio del capitano Andrea Tiritiello che dovrebbe tornare ad allenarsi tra qualche settimana. La retroguardia rossonera è, così, formata da Alagna, Sabbione, Benassai e De Maria. Parte dalla panchina anche Tumbarello che non era uscito in perfette condizioni dal confronto contro il Cesena.

La partita la fa la Vis Pesaro che prova a colpire a freddo la formazione di casa. Al 2’ Pucciarelli "soffia" la palla a Sabbione e si presenta davanti a Chiorra che, d’istinto, respinge. La Lucchese risponde al 5’ con Magnaghi che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di testa colpisce la parte alta della traversa. Ma sono gli uomini di Banchieri che fanno la partita e, al 17’, Sylla viene trattenuto per la maglia vistosamente da Benassai ed il direttore di gara, da buona posizione, decreta il calcio di rigore. Dagli undici metri è lo stesso centravanti senegalese che, di destro, batte Chiorra che si getta dalla parte opposta.

Ti aspetti una pronta reazione della Lucchese, ma questa non arriva e, al 22’, la Vis raddoppia. Cross dalla sinistra di Pucciarelli: sul secondo palo arriva Sylla che salta più in alto di De Maria e batte per la seconda volta Chiorra, realizzando la sua doppietta di giornata.

I rossoneri faticano a reagire, la manovra è lenta e prevedibile e Pucciarelli e Sylla mettono in seria difficoltà la difesa che fatica a contenerli. I ragazzi di Gorgone provano a rientrare in partita, ma non riescono ad impensierire Polverino che non è chiamato a grandi interventi. Ci prova Russo al 36’ con un colpo di testa, ma non riesce a trovare la porta. Quirini, allo scadere del primo tempo, di testa, davanti alla porta, non riesce a trovare la deviazione giusta. E, alla fine della prima frazione di gara, con la Lucchese sotto di due reti, la curva Ovest invita i giocatori a tirare fuori gli attributi. Sicuramente nell’intervallo Gorgone prova a registrare qualcosa per sperare di recuperare il match.

Il tecnico rossonero, all’inizio del secondo tempo, manda in campo Rizzo Pinna al posto di Alagna per cercare di dare maggior peso in avanti e cercare di recuperare un match che si è messo male in soli ventidue minuti. La Lucchese che rientra nel secondo tempo è diversa, più aggressiva e, al 10’, riesce ad accorciare le distanze. Cross dalla destra di Guadagni, Polverino esce e colpisce Ceccacci, la palla arriva a Rizzo Pinna che, a porta vuota, segna il 2 a 1. Al 18’ brivido per la difesa rossonera, con Chiorra che prova a dribblare Iervolino, ma, per fortuna del portiere rossonero, la Vis non ne approfitta. Un minuto più tardi è Magnaghi che costringe Polverino a volare per deviare la palla in angolo.

A cinque minuti dalla fine Magnus ha sui suoi piedi il gol dell’1 a 3, ma il suo destro colpisce l’esterno della rete. Ci provano fino alla fine gli uomini di Gorgone e Russo, al 43’, costringe Polverino alla deviazione con i piedi sul suo tiro ravvicinato. Il numero diciannove ci prova anche nel recupero, ma Polverino si immola.

L’ingresso in campo di Rizzo Pinna ha sicuramente dato maggior verve e grinta alla squadra, ma il suo gol, purtroppo, non è bastato a far recuperare un match che si è deciso in cinque minuti. E, al fischio finale, la Ovest invita nuovamente i giocatori a tirare fuori gli attributi e, naturalmente, i giocatori sotto la curva vengono fischiati.

Adesso ci sarà da pensare agli ottavi di finale con la Juventus Under 23, con fischio d’inizio alle 16.15, martedì, al "Porta Elisa". Ma servirà una Lucchese diversa che dovrà immediatamente invertire la rotta di questo trend che, nell’ultimo periodo, ha regalato pochi punti. Il gioco visto nel primo tempo non è assolutamente quello giusto per cercare di centrare un posto nei play-off.

Alessia Lombardi