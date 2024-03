La Pantera risorge al "Porta Elisa". Quirini e Gucher valgono tre punti

Pronto riscatto della Lucchese che, al "Porta Elisa", conquista due punti importantissimi per la classifica, ma, soprattutto, per il morale, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Padova e lo fa grazie alle reti di QuirIni e Gucher, arrivate entrambe nel primo tempo, nonostante, nel finale, Morra accorci. Non erano più ammessi passi falsi per i ragazzi di Gorgone che, proprio al termine della gara dell’"Euganeo", è stata fortemente contestata dagli oltre cinquecento tifosi arrivati fino in Veneto per sostenerli.

Il tecnico rossonero rivoluziona il modulo contro il Rimini, passando al "4-3-3"; con Chiorra in porta; difesa composta da Quirini, Sabbione, Tiritiello e Visconti. A centrocampo nel mezzo Gucher, supportato a destra da Tumbarello e a sinistra da Cangianiello. In avanti cambia due pedine, inserendo Guadagni al posto di Rizzo Pinna e Yeboah per Magnaghi, con Disanto a sinistra. Si rivede in panchina, dopo l’intervento alla caviglia destra, Fedato.

Prima dell’inizio la Ovest ha invitato i giocatori a tirare fuori gli attributi, rimanendo, poi, in silenzio fino alla metà del primo tempo. La Lucchese prova a partire aggressiva e Gucher cerca subito la conclusione da fuori. Al 5’ il Rimini, per poco, non passa in vantaggio con Sala che, da due passi, non trova la deviazione vincente. Di nuovo in avanti i rossoneri con Disanto che, all’8’, prova, dalla sinistra, a mettere un traversone in area, dove, sul secondo palo, Guadagni, in rovesciata, manda la palla di poco alta sopra la traversa. Dopo un inizio aggressivo della Lucchese, il Rimini prende le misure ed inizia a provare a scardinare la difesa di casa. Ma la gara si gioca soprattutto nel mezzo al campo.

I rossoneri passano in vantaggio al 18’, con Quirini che, di testa, appostato sul secondo palo, sfrutta al meglio un cross dalla bandierina di Disanto. E propio Quirini festeggia sotto la Ovest, disegnando con le mani il simbolo del cuore, lui che è di Lucca e che ha sempre tifato per questi colori. Il Rimini non ha reazione e la Lucchese è padrona del campo e al 33’ raddoppia. Langella perde palla a centrocampo sul pressing di Gucher che si invola solo verso Colombi e lo batte in uscita.

Tutti si aspettavano una reazione degli uomini di Gorgone, soprattutto dopo le deludenti prove degli ultimi periodi ed almeno nel primo tempo della gara contro il Rimini c’è stata, anche se i romagnoli, al 37’, con Malagrida, chiamano Chiorra a deviare in angolo una conclusione pericolosa. Tanta corsa e tanta grinta, però, hanno permesso a Tiritiello e compagni di andare a riposo in vantaggio di due gol, ma, soprattutto, senza aver subito l’offensiva di un avversario apparso molto contratto e poco reattivo, anche se, nella parte finale della prima frazione, ha cercato di impensierire la retroguardia di casa. Il secondo tempo – che si apre sotto una fitta pioggia – vede la Lucchese in avanti, con Gucher che serve, al 2’, Yeboah che, però, trova un super Colombi che gli nega la gioia del gol.

La formazione di Troise prova a farsi vedere (al 7’) con Lamesta appena entrato, ma il suo tiro lambisce la porta. Ancora un pericolo al 16’ con Morra, ma ancora una volta il portiere rossonero è bravo ad immolarsi. La gara, poi, si incanala sul binario giusto per la Lucchese che riesce a gestire il vantaggio, ma, soprattutto, non corre pericoli, con un Rimini rassegnato alla sconfitta. Nonostante la buona prestazione, però, al 44’ Morra riesce ad accorciare le distanze, con Fazzi che non riesce ad evitare il gol sulla linea di porta. Sono cinque minuti al cardiopalma quelli concessi dal direttore di gara per il recupero, con il Rimini che prova con tutte le sue forze a cercare il pareggio e con Gorgone che, per proteste, viene espulso. Ma, alla fine, arriva questo successo ottenuto con i denti, soprattutto nel finale, dove, questa volta, la squadra non si è disunita.

E, adesso, ci saranno la gara infrasettimanale di mercoledì, alle 20.45, al "Mannucci" di Pontedera e quella di domenica, di nuovo al "Porta Elisa", contro l’Olbia. Due gare fondamentali per questo finale di campionato.

Alessia Lombardi