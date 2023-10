La Pantera scivola anche nel derby. Il Pontedera fa il sorpasso in corsa

E’ nera la serata del "Porta Elisa" e la Lucchese rimedia un’altra sconfitta (la terza consecutiva), questa volta nel derby contro il Pontedera. Gorgone cambia modulo e rinforza gli ormeggi di centrocampo. Difesa a tre, con Alagna, Tiritiello – che rientra dopo il turno di squalifica – e De Maria che si è ristabilito dal problema all’alluce. Nel mezzo Djibril, Gucher, Tumbarello e Fedato. Dientro all’unica punta, Magnaghi, giocano Russo e Cangianiello.

La Lucchese vuole voltare pagina dopo le tre sconfitte maturate nelle ultime quattro gare e lo vuole fare proprio davanti al proprio pubblico. Prima dell’inizio del match, da segnalare la presentazione di tutte le squaadre del settore giovanile rossonero e della scuola calcio che, una volta entranti in campo, hanno formato la scritta Lucca al centro.

Tornando al calcio giocato la formazione di casa prova a partire subito con un buon pressing e cerca di farsi vedere pericolosa sin dalle prime battute di gioco. Al 19’ è Magnaghi che prova la conclusione dal limite dell’area di rigore, ma il suo tiro temrina di poco alto sopra la traversa. E’ una buona Lucchese che gioca in scioltezza e, al 34’, torna nuovamente in avanti con Russo che, da due passi, calcia a botta sicura: ma il portiere el Pontedera devia in angolo. E, proprio sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, battuto dallo stesso numero diciannove rossonero, la palla arriva sul primo paolo, dove, ben appostato, c’è Magnaghi che, di testa, mette la palla in rete, portando, così, in vantaggio la Lucchese. Un vantaggio meritato per quello che i rossoneri hanno fatto vedere in campo, ma il Pontedera è un avversario ostico e prova subito a pareggiare. E ci riesce proprio in pieno recupero: serie di batti e ribatti in area e rossonera; sul pallone più veloce di tutti ci arriva Catanese che, con un tap-in, batte Chiorra, pareggiando i conti. Tutto da rifare a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

La Pantera, al rientro dagli spogliatoi non sembra accusare il colpo subìto dalla doccia fredda del pareggio e prova subito a tornare in vantaggio. Ma gli uomini di Canzi riescono a contenere bene gli avversari e provano a sfruttare le ripartenze, costringendo, tavolta, agli straordinari la difesa di casa. Al 6’ Djibril ha sui piedi una bella occasione, ma, in piena corsa, calcia alle stelle.

La gran parte del secondo tempo si gioca sotto una fitta pioggia e la partita si fa dura, con diversi falli commessi dai giocatori del Pontedera che, alla fine, rimediano anche qualche cartellino giallo. Al 15’ si fanno vedere pericolosamente in avanti i ragazzi di Canzi che ci provano con Angori che, defilato sulla sinistra, prova a sorprendere Chiorra che si distende a terra e respinge con i pugni. Occasionissima al 21’ per Guadagni che si presenta quasi a tu per tu con Stampampiano, ma, al momento di calciare, il numero settantasette rossonero calcia addosso al portiere, bravo a chiudere lo specchio della porta.

Spinta da un tifo incessante della Ovest, i rossoneri sembrano acquisire maggior sicurezza e, poco dopo, è Rizzo Pinna, che ci prova. Il Pontedera ci crede di più, però, e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, passa in vantaggio con Catanese che mette a segno la sua doppietta, saltando tutto da solo e mettendo la palla di testa nel sette della porta difesa da Chiorra. Non ci sono idee e in pieno recupero Cangianiello salva la porta dalla terza rete su tiro di Paudice. Il palo allo scadere nega a Gucher il gol del pareggio. Troppo poco, però. Non c’è altro da aggiungere, se non che la Lucchese ha fatto dei passi indietro rispetto a quello che aveva fatto vedere nelle prime gare. Poche idee e gioco prevedibile per i ragazzi di Gorgone.

Adesso bisognerà subito resettare questa sconfitta e cercare di preparare nel migliore dei modi la sfida di domenica prossima, in terra sarda, contro l’Olbia. A fine partita confronto serrato tra la squadra ed i tifosi.

R. L.