La Pantera si chiama Riad

Viareggio

1

Lucchese

1

VIAREGGIO (4-3-3): Nucci; Belluomini, D’Alessandro, Bertacca, Ivani; Baroni, Lollo, Gabrielli, Tieu (19’ st Apolloni), Pegollo (42’ st Maurelli), Galligani. (A disp.: Carpita, Bertelli, Gabrielli, Romanelli, Giannotti, Giannecchini, Morelli). All.: W. Vangioni.

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (41’ st Mauro), Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta (41’ st Ragghianti), Picchi, Palma (31’ st Russo); Caggianese (24’ st Maggiari), Piazze, Riad. (A disp.: Ennached, Rotondo, Mauro, Palo, Ragghianti, Galotti). All.: Pirozzi.

Arbitro: Lachi di Siena (assistenti: Pappalardo di Empoli e Sordi di Firenze).

Reti: 38’ st Pegollo, 45’ st Riad.

Note: angoli 2-3; ammonito: Picchi; espulso: 46’ st Flammia (preparatore atletico della Lucchese); recupero: 1’ pt, 5’ st; spett.: 1700 circa.

VIAREGGIO - La Lucchese pareggia nel derby contro il Viareggio in un finale infuocato. Con i tifosi bianconeri che al gol del viareggino (di residenza) Riad – che ha risposto a quello di Pegollo –, hanno iniziato a gettare anche bottiglie di vetro in campo.

Ritornava dopo quattordici anni il derby tea le Zebre e la Pantera. Trasferta vietata per i tifosi rossoneri, mentre quelli biaconeri hanno riempito tutta la tribuna del rinnovato Sstadio dei Pini.

Pirozzi rispetto alla gara di domenica scorsa al "Porta Elisa" schiera nuovamente dal primo minuto, sulla linea difensiva, a destra Venanzi, mentre a sinistra va Lorenzini, autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Belvedere (al posto di Mauro). In attacco torna titolare Piazze. La Lucchese parte subito bene e, al 2’, Riad prova subito la deviazione di testa su cross di Bartolotta, ma la palla termina fuori.

Il primo squillo del Viareggio arriva al 14’, con Galligani che salta Venanzi, entra in area di rigore, si accentra, ma il suo destro viene respinto dalla difesa rossonera. Bertacca salva le zebre, anticipando al 15’ Piazze pronto al tap-in, su cross rasoterra di Bartolotta. E’ una buona Lucchese, che spinge e che crea occasioni. Il Viareggio non sta a guardare e Galligani, al 17’, mette nuovamente in difficoltà Venanzi, ma questa volta è Milan a respingere.

Nella parte centrale del primo tempo qualche azione in più per il Viareggio che prova a sfruttare gli esterni, soprattutto con Galligani e Tieu. La Lucchese colleziona due calci d’angolo, ma infruttuosi. Decisamente meglio i rossoneri nei primi quarantacinque minuti, con i bianconeri pericolosi solo con qualche incursione di Galligani.

La ripresa inizia con gli stessi giocatori del primo tempo. Non c’è la stessa brillantezza dei primi minuti in campo, con diversi errori da entrambe le parti. Riad, al 11’, entra in area di rigore e, tra una selva di gambe, riesce a servire Picchi che, con il suo tiro, centra Piazze che devia involontariamente la palla. Sinistro ciabattato al 24’ di Riad che era stato bravo a trovare un varco nella difesa bianconera.

Il Viareggio ha una bella occasione con Pegollo che prova a scardinare la retroguardia rossonera, ma il suo tiro termina di poco a lato (34’). Brivido al 37’, con Galligani che, favorito da un rimpallo, colpisce l’esterno della rete. I bianconeri passano in vantaggio un minuto dopo, con Pegollo che, servito alla perfezione da Galligani, mette la palla alle spalle di Milan. Difesa rossonera rivedibile. Ma la Lucchese torna in avanti e, al 45’, pareggia con Riad, che, in semirovesciata, sfrutta alla perfezione un cross dalla destra.

Nel recupero le zebre ci provano ancora con Apolloni, ma la difesa rossonera stavolta chiude bene. Poi si accebdono gli animi, dopo l’esultanza rossonera e ne fa le spese il preparatore atltico Flammia che viene espulso. Ma il punto è in cassaforte.

Alessia Lombardi