La Pantera tramonta nella notte Yeboah illude, poi il crollo totale

Continua ad essere profondo rossonero per la Lucchese che contro il Sestri Levante rimedia la seconda sconfitta consecutiva e viene pesantemente contestatta dai suoi tifosi. L’illusione del gol di Yeboah è durata poco. La formazione ligure, che lotta per evitare i play-out, prima riesce a pareggiare e, poi, addirittura, nel secondo tempo passa meritatamente in doppio vantaggio.

Lucchese ancora in emergenza, con Tumbrello squalificato e fuori ancora per infortunio Fedato che sta recuperando dopo l’inetervento a una caviglia e Sabbione. Rientrano dalla squalifica Gucher e Benassai, anche se non ancora al meglio della condizione fisica; così come Tiritiello che sembra aver recuperato dal problema muscolare.

I ragazzi di Gorgone sono chiamati a vincere, per cercare di rimanere nella zona play-off, ma, soprattutto, sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta della domenica precedente, nella prima giornata di ritorno, contro il Perugia che si è imposto con un secco 3 a 0. Com’è inevitabile che sia è la Lucchese che, al 3’, ha subito due buone occasioni (tutte e due di testa): prima con Benassai che costringe Anacoura alla deviazione in angolo; poi con capitan Tiritiello che schiaccia, però, troppo la palla. All’8’ di nuovo Tiritiello sbaglia clamorosamente da solo davanti alla porta, arrivando scoordinato sul cross dalla bandierina di Rizzo Pinna.

I rossoneri continuano ad attaccare con il Sestri Levante che prova in qualche modo a reagire; ma il buon pressing dei padroni di casa concede poco o niente alla formazione di Barilari.

Il primo squillo del Sestri Levante arriva al 13’ con un cross tagliato dalla destra, con Forte che, di testa, non riesce a dare il giusto indirizzo alla palla che termina di pochissimo alta sopra la traversa. I liguri ci sono e provano a sfruttare i varchi che si aprono, impadronendosi, spesso, del pallone a centrocampo, complice qualche errore di troppo dei mediani di casa. Ma i ragazzi di Gorgone ci mettono grinta e cuore e, al 18’, riescono a sbloccare il match. Rizzo Pinna si "beve" due avversari in area di rigore, mette la palla al centro, dove, da dietro, arriva Yeboah che, davanti alla porta, non sbaglia e mette il pallone alle spalle di Anacoura. Secondo gol in campionato per l’attaccante ghanese. Ancora rossoneri pericolosi al 28’ con Rizzo Pinna, questa volta servito da Magnaghi, che entra in area e costringe Anacoura alla deviazione in angolo da terra con i piedi.

Il Sestri Levante, al primo vero e proprio affondo, trova caparbiamente il pareggio. Punizione al 31’ dalla sinistra di Sandri per la testa di Pane che, sul secondo palo, salta più in alto di tutti e batte Chiorra. La Lucchese riprova subito a tornare di nuovo avanti e, al 37’, Raggio Garibaldi atterra Cangianiello: il direttore di gara, da buona posizione, concede la massima punizione. Dagli undici metri si presenta Rizzo Pinna che si fa deviare il tiro da Anacoura sul palo destro.

Nella ripresa i rossoneri provano a ripartire aggressivi, con gli stessi undici scesi in campo dal primo minuto, ma il Sestri, questa volta, non si scompone e concede poco o niente. Al 9’ Yeboah prova a sfruttare una mischia che si è creata dopo l’undicesimo angolo battuto, ma in qualche modo la difesa ligure manda di nuovo la palla in angolo.

La Pantera non riesce a farsi pericolosa e il Sestri Levante ne approfitta, capolgendo l’andamento del match. Al 25’ Benassai perde palla a centrocampo e rimane a terra, la sfera arriva a Margiotta che, da solo, in area di rigore, fa quello che vuole e batte Chiorra per la seconda volta. E, al 30’, è di nuovo il numero ventotto ligure che ha l’occasione per la sua doppietta di giornata, ma la sua conclusione, con Chiorra battuto, termina a lato di un soffio. A tre minuti dalla fine arriva il terzo gol, siglato da Furno, con la palla che, prima sbatte sul palo e, poi, entra in porta.

E, così, parte la contestazione della curva Ovest per la prestazione dei giocatori che, a fine gara, hanno avuto un confronto con i tifosi proprio sotto il settore. Poi la società manda tutti in ritiro a tempo indeterminato.

Alessia Lombardi