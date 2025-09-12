La parola a bomber Papa. "Serve praticità al Chiesanuova contro il K Sport»

Come si temeva avendo preso il rosso diretto, il difensore Monaco ha subìto 2 turni di squalifica: salterà la difficile trasferta di Montecchio e la sfida interna contro Montefano. Se questa è la nota negativa del debutto in campionato del Chiesanuova, ovviamente dopo il ko 0-1 col Tolentino, di positivo c’è stato invece l’ingresso in campo di Papa. Il nuovo attaccante-ariete, il primo colpo dell’estate che domenica ha esordito nella ripresa dopo aver superato un problemino di salute. "Ero emozionato – afferma Filippo, classe 1999 – quasi come la primissima volta che scesi in campo con i grandi". Stop immeritato col Tolentino? "Sì, specialmente per quanto creato nel primo tempo. Però penso che se giocheremo sempre così ne perderemo pochissime". Dopo il debutto servirebbe il gol, sarebbe importantissimo farlo domenica …"Segnare non è una ossessione, sono sempre stato un generoso e mi interessa solo che la squadra vinca. Il K-Sport è forte, una sfida difficilissima e ancor più delicata per noi dopo il ko immeritato col Tolentino. Dobbiamo essere pratici e muovere la classifica".

Andrea Scoppa