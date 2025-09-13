La parola a Savini. "In partita non c’è mai da abbattersi»

Mirko Savini, quasi al termine di una settimana di intenso lavoro e di novità. La separazione con Bellusci la potremo definire come dolorosa ma inevitabile? "Nel calcio sono situazioni che possono accadere e colgo l’occasione per fare al giocatore un grande in bocca al lupo. Com’è stato rimarcato ci sono state delle divergenze di vedute ed è andata in modo diverso da come auspicavamo. Tengo a dire che non deve essere il capro espiatorio di quanto avvenuto. Le tempistiche sono state rapide ma adesso rimbocchiamoci, ancor di più, le maniche".

Indiziato numero uno per rilevare il suo ruolo è Fiumanò. Un aggiornamento sul suo stato di forma? "Nello scorso weekend, dopo il suo arrivo, sabato e domenica ha lavorato con il preparatore atletico, lunedì è stato a riposo poi ci ha dato dentro con il resto del gruppo. Tutti sono alla ricerca della condizione ottimale, lui dice che sta bene, vediamo oggi con la rifinitura".

E gli altri nuovi? In particolare Ferro, Capanni e Chiarella? "Anche loro hanno fatto la settimana piena: certamente hanno necessità di minutaggio ma quello che mi conforta è che tutti sono a disposizione, al di là ovviamente dei lungodegenti Beruschi e Moruzzi".

Focus sulla Sammaurese, partita con il botto visto il 3-1 a Castelfidardo. In avanti i romagnoli accuseranno le assenze del giovane Conti, squalificato e forse anche quelle degli infortunati Amadori e Zammarchi. Ciò non toglie che, dalla campagna acquisti, sono usciti molto rafforzati rispetto ai patemi vissuti nella scorsa stagione. "È una squadra di categoria: certamente dobbiamo avere un occhio particolare per Casolla ma hanno anche altri elementi di esperienza come il capitano Dall’Osso (ex Imolese ndr) o l’altro attaccante Lucatti (esperienze a Livorno, Nardò e Fanfulla). Mi aspetto una partita sporca, dove non ci sarà tempo per pensare e le qualità fisiche ed atletiche saranno determinanti".

Cosa la sua squadra deve assolutamente evitare dopo i recenti rovesci? "L’aspetto fondamentale è non abbattersi dopo episodi sfavorevoli. Continuo a ripetere che l’errore ci può stare anche se lavoriamo per evitarli ma non possiamo spegnerci letteralmente come avvenuto con il Notaresco, tra l’altro dopo 40 minuti complessivamente buoni. Dobbiamo, proprio in quelle circostanze, dimostrare di essere squadra, reagendo alle avversità e dando risposte immediate. Lo dobbiamo fare tanto più in campi caldi come avverrà domani".