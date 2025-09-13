La parola al centrocampista De Angelis. "Adesso c’è da muovere la classifica»

Domenica scorsa è stato costretto a rimanere in tribuna, domani il centrocampista Alessandro De Angelis torna a disposizione della Maceratese dopo avere scontato il turno di squalifica nella prima giornata di campionato. "A casa dell’Ostiamare – avverte il giocatore – sarà una gara tosta contro un avversario partito molto forte, oltretutto giocherà in casa e non lascerà nulla di intentato per fare bene". E la Maceratese? "Ci siamo allenati bene, tra ieri e oggi li studieremo ancora a fondo nei video per farci trovare pronti". I biancorossi sono usciti a mani vuote dal derby con la Vigor Senigallia e magari ora, sebbene siamo solamente agli inizi della stagione, ci sarà una maggiore pressione per evitare di restare in fondo alla classifica. "Abbiamo appena incominciato il cammino, però questa situazione mette un po’ di pressione perché c’è il rischio di non avere fatto punti. Tuttavia dobbiamo pensare che siamo agli inizi e a fare ciò che dobbiamo perché poi tutto arriverà in automatico. Non dobbiamo avere pressione ma restare concentrati sul match, a migliorare ciò che non è andato sette giorni fa. Sono convinto che la Maceratese acquistando un pizzico di fiducia possa togliersi delle soddisfazioni".

Il giocatore pensa all’esordio dove non è potuto scendere in campo per squalifica. "Ritengo che alla fine le nostre idee possano fare la differenze, magari provare a creare occasioni più nitide rispetto a quelle costruite contro la Vigor, occorre ancora un po’ di tempo perché solo giocando assieme le cose potranno arrivare in automatico". L’Ostiamare sarà galvanizzato dalla vittoria conseguita ad Ancona. "Proveranno a ripetere la prestazione contro i dorici, ma anche noi dobbiamo incominciare a fare punti e abbiamo le caratteristiche per riuscirci". Ora l’attenzione è puntata sui laziali. "Ad Ancona si sono schierati in campo con il 4-4-2, sono riusciti a ottenere il massimo con una gara fisica, combattuta, contro un’Ancona che non è dispiaciuta, poi l’Ostiamare è rimasto in dieci ma è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio". De Angelis è uno dei tanta volti nuovi della squadra di Possanzini. "Sto lavorando per inserirmi al meglio nella squadra e a mettere in pratica quanto chiesto dall’allenatore. Prima di tutto – conclude il giocatore – viene la squadra e dobbiamo pensare a far risaltare il gruppo perché tutto ne verrà di conseguenza".