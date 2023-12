La partita degli ex. Diesse, allenatore e tanti giocatori. Sfida particolare

Il Mazzola, prossimo avversario della Robur è una fucina di ex bianconeri eo ragazzi che sulle lastre ci sono nati. Partendo dai piani alti il patron Antonello Pianigiani è stato uno dei protagonisti del Siena nell’anno del famoso 40-40-20, culminato con la promozione in serie B, stagione 2019 2020. Anche il ds biancoceleste, Roberto Pierangioli, ha lavorato nella Robur per oltre dieci anni, in particolare nel settore giovanile. Per non parlare del tecnico Stefano Argilli, che non ha certo bisogno di presentazioni: giocatore bianconero di lungo corso è stato al servizio dei colori bianconeri anche appese le scarpette al chiodo, anche lui nel settore giovanile, fino all’approdo, seppur per poche giornate, in prima squadra. Quasi tutti calciatori a disposizione del mister, poi hanno indossato la maglia della Robur, più o meno in giovane età: giusto per fare qualche nome, Michel Cruciani, in bianconero in Serie C, nella stagione 20172018; Niccolò Nassi, nell’orbita della prima squadra di Mignani, tra i convocati (insieme a Biancalani e Fontana) per la finale play off di Pescara, o ancora Roberto Silvestri, per la prima parte di stagione nella squadra di Morgia in Serie D, poi ancora Cefariello, Corsi, Gianneschi…