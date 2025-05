La Partita del Cuore a Ravenna: leggende del calcio e ginnastica ritmica per beneficenza

Si avvicina l’appuntamento con ’La Partita del Cuore’, l’evento benefico organizzato dal Ravenna in programma lunedì 2 giugno al Benelli. Un triangolare tra tifosi giallorossi, sponsor e staff della squadra che promette spettacolo, emozioni e una grande partecipazione collettiva, con l’intero ricavato devoluto a favore di ADVS Ravenna. I cancelli dello stadio apriranno alle 19, mentre il fischio d’inizio del primo incontro è previsto per le 20. A rendere ancora più speciale la serata sarà la presenza in campo, nella squadra dello staff Ravenna, di alcune leggende del calcio giallorosso, protagonisti di pagine indimenticabili della storia del club: Dodo Giorgetti, Marino D’Aloisio, Lamberto Zauli e Beppe Pregnolato.

Campioni che hanno fatto sognare una città e che tornano a indossare i colori giallorossi per una buona causa. Altri grandi ex potrebbero aggiungersi all’ultimo momento, rendendo la serata ancora più indimenticabile.

Durante gli intervalli tra le gare, il pubblico potrà ammirare le esibizioni delle atlete de Lo Zodiaco, storica associazione ravennate che da oltre trent’anni si dedica con passione alla ginnastica ritmica, dal livello base fino all’agonismo di alto livello.

Una realtà d’eccellenza che, proprio quest’anno, ha conquistato l’accesso alla Serie B, grazie al grande lavoro delle allenatrici e del settore Gold. Con oltre 250 iscritte tra i 3 e i 20 anni, Lo Zodiaco porterà al Benelli il gruppo Silver categoria Open, che si esibirà in due coreografie ispirate alla mitologia greca, Le Amazzoni e Prometeo, tratte dall’ultimo spettacolo andato in scena al Teatro Alighieri.

Insieme a loro, anche le ginnaste più giovani proporranno due coreografie di hip hop, dedicate a Zeus e Athena, per un connubio inedito tra sport, danza e racconto mitologico.

L’ingresso sarà possibile con un biglietto dal valore simbolico di 5 euro, disponibile in prevendita presso il punto prelievi ADVS all’ospedale di Ravenna.