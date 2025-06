La Partita del Cuore. Schwoch incanta ancora

Un’altra serata da ricordare. Dopo la Coppa Italia di Teramo e dopo il playoff vinto contro il Tau Altopascio, il Ravenna ha regalato un altro momento emozionante alla città e agli sportivi. La Partita del Cuore dell’altra sera, ha portato infatti sui gradoni del Benelli quasi 1.200 spettatori. Spettacolo, sport e solidarietà a favore di Advs Ravenna sono stati gli ingredienti. A prendersi la scena, sul campo, con giocate dal sapore nostalgico, ma ancora ricche di qualità, sono state le vecchie glorie del Ravenna, fra cui gli indimenticati e indimenticabili Pregnolato, Atzori, Giorgetti, Zauli e Schwoch. Su tutti, proprio Stefan Schwoch, autore di una spettacolare doppietta. Da applausi il pallonetto al volo, su assist – come ai vecchi tempi – di Zauli, che ha strappato applausi a scena aperta. Il triangolare ha visto trionfare la squadra dei Tifosi Giallorossi, capaci di imporsi in entrambe le gare, compresa una bella rimonta, proprio contro il Ravenna Legend, che ha infiammato l’atmosfera sugli spalti. Non solo calcio nella magica serata del Benelli. Negli intervalli tra le partite del triangolare, il pubblico ha potuto apprezzare le esibizioni delle ragazze dello Zodiaco che, con le loro coreografie ispirate alla mitologia greca, hanno portato in campo tanta eleganza e passione, rendendo l’evento ancor più completo e coinvolgente. Applauditissima è stata anche la sfilata del settore giovanile giallorosso, momento carico di emozione che ha mostrato il cuore pulsante di quello che sarà il futuro del club giallorosso.

Nel corso della serata inoltre, Elisa Venturini, in rappresentanza di Mirabilandia, partner dell’evento, ha premiato Mattia Stacchini e Ludovica Casadio, due giovani atleti della cantera, per l’attitudine dimostrata negli allenamenti. Al termine della kermesse sono arrivati i ringraziamenti da parte delle istituzioni coinvolte. Monica Dragoni, presidentessa di Advs Ravenna, ha espresso così la propria gratitudine: "È stata una serata splendida, piena di energia e di significati. Ringrazio di cuore il Ravenna e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Il messaggio della donazione del sangue è arrivato forte e chiaro". Anche Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, ha voluto sottolineare il peso specifico dell’iniziativa: "Siamo orgogliosi della risposta del pubblico e della partecipazione di tante figure che hanno scritto la storia del club. Serate come questa ci ricordano quanto sia bello e importante mettere il calcio al servizio della comunità".

Roberto Romin