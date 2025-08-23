LA PARTITA. Il debutto “lontano“ dei granata: "La Torres si è ringiovanita»

Le vicende societarie, di cui parliamo accanto, non distolgono l’attenzione dei tifosi sull’importanza del debutto odierno in campionato del Pontedera contro la Torres, né quello dei giocatori sulla trasferta di Sassari, iniziata giovedì sera con l’imbarco da Livorno, gara che inaugura il 14esimo torneo professionistico consecutivo per i granata. Il secondo con alla guida Leonardo Menichini, che anche quest’anno, come l’anno scorso, comincia la sua stagione pontederese contro i sardi (per altro allenati nel 2005, in Serie C1): "Affrontiamo una squadra che si è ringiovanita rispetto al campionato passato, ma che pur avendo perso qualche nome altisonante resta comunque un avversario temibile, attrezzato per una stagione di livello. Non è una delle cinque squadre che dovremo cercare di metterci dietro, insomma..". L’obiettivo del Pontedera infatti resta il solito: conquistare alla salvezza. "Dov’è il nostro traguardo lo sappiamo – riprende il tecnico – cioè mantenere la categoria, ma viviamo di partita in partita senza fare tabelle. Perché ogni gara va giocata e sudata per ottenere il massimo, nessuno ti fa regali. E anche contro la Torres sappiamo che ci aspetta una sfida contro una squadra forte, che vorrà fare bella figura al debutto casalingo, e in uno stadio caldo. Ma noi abbiamo fiducia, abbiamo le nostre idee di gioco, voglia di divertirci e di fare risultato. Siamo animati da un entusiasmo sano e vogliamo metterlo in campo per capire dove possiamo arrivare". Con il gruppo non sono partiti Migliardi (problema alla caviglia), Ianesi e il neo acquisto Manfredonia. Inizio alle 17,30, dirige Pasculli di Como. Probabile formazione (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre; Pietra, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Bassanini; Herculano.

s.l.