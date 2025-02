La partita in bilico. Il Fano non sarà a Matelica. Via quasi tutti i giocatori granata

È davvero più che concreto il rischio che la gara di campionato Matelica – Alma Juventus Fano, in programma dopodomani nello stadio matelicese intitolato a "Giovanni Paolo II", salti a causa della crisi societaria del Club granata che, a dispetto - purtroppo - dei suoi 119 anni di storia, è destinato a sparire dal mondo del calcio. Difatti, Carmelo Cogliandro ha alzato definitivamente le braccia dopo aver firmato due settimane fa un preliminare di acquisto per cercare di salvare il sodalizio fanese. Quell’atto non avrà seguito (questo è certo) e l’attuale presidente, Salvatore Guida, ha annunciato la messa in liquidazione della società. Di conseguenza l’Alma Juventus Fano non esisterà più sotto il punto di vista sportivo e giuridico. In settimana la squadra non si è allenata e i giocatori stranieri hanno già fatto le valigie. Difficilmente il resto del gruppo affronterà la trasferta di Matelica. Dunque, la formazione di Ettore Ionni conquisterà i tre punti senza scendere in campo. Vedremo se questa previsione sarà confermata nelle prossime ore. E quali decisioni saranno prese dagli organi federali per quanto riguarda, più in generale, la parte restante del campionato di Eccellenza Marche. Al termine della stagione mancano otto partite, compreso il turno di domenica. Il Matelica, col successo in tasca, salirebbe a quota 31 punti aspettando di vedere cosa faranno le dirette concorrenti alla salvezza. A cominciare dall’Atletico Mariner, penultimo del girone (con 16 punti all’attivo), che sarà il suo prossimo avversario in trasferta. Atletico impegnato dopodomani in casa col Montegranaro.

m. g.