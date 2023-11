La partitella in famiglia. Cretella piace anche in difesa

Accompagnati da una leggera pioggia i biancorossi di mister Bonuccelli ieri pomeriggio hanno disputato sul terreno del "Palazzoli" un match in famiglia con i ragazzi della Juniores. Come curiosità da notare la posizione assunta da Cretella nella prima frazione: il capitano biancorosso, dopo la confortante prestazione di domenica come difensore centrale, ha giocato in una posizione molto bassa nella zona centrale arretrata dove potrebbe fare coppia con Schiaroli così come a centrocampo potrebbe essere confermata la coppia Sabellli-Bensaja. Domenica, dunque, arriva allo "Zecchini" la compagine lucchese del Ghiviborgo che in classifica ha 18 punti, due in meno del Grosseto. Nella mente dei tifosi è ancora vivo il "rocambolesco" risultato (4-4) della passata stagione allo "Zecchini". Domenica il Ghiviborgo di mister Lelli ha battuto per 1-0 il San Donato Tavarnelle.

L’obiettivo dell’undici biancorosso è quello di prendersi l’intera posta in palio confermando portando così a tre il numero dei successi consecutivi dopo le vittorie ottenute in casa con il Poggibonsi e in trasferta con il Trestina. I biglietti sono in vendita online sul circuito CiaoTickets, al Centro sportivo di Roselle e nei punti vendita autorizzati. Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi e Edicola il Semaforo. Domenica sarà aperto il botteghino allo "Zecchini".