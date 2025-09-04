La passerella. Oggi la Recanatese sfila a Palazzo Venieri

Per qualche momento le trattative di mercato, l’attesa per il debutto e gli aspetti meramente tecnici passeranno in secondo piano. La "galassia" Recanatese si presenta ai tifosi ed alla città alle 18 di oggi in uno degli scenari più suggestivi del centro storico, il Palazzo Venieri del XV sec ed il cui cortile sembra il luogo ideale per una passerella che coinvolgerà il variegato "mondo" giallorosso.

Se consideriamo tutto il settore giovanile, il comparto femminile, gli staff tecnici ed ovviamente la prima squadra il totale dei tesserati alla Figc ha superato l’astronomica cifra di 500 unità e dobbiamo comunque sempre rammentare che il riferimento territoriale è un centro di poco più di 20mila abitanti, con tutti i suoi limiti. Quanto alla stagione appena iniziata le iscrizioni sono ancora in corso ed il numero sta progressivamente aumentando: "adesso siamo in poco meno di 400", sottolineano i dirigenti, con l’ottimismo, per non dire la certezza, di ritornare presto agli standard abituali, d’altronde è un work in progress.

Un happening, dunque, che vedrà sfilare sul palco le circa 18 squadre che partono dai piccoli amici ed arrivano sino alla Serie D, "transitando" per la Juniores Nazionale e la "C" femminile. Viste le vicissitudini recenti, le incertezze che hanno caratterizzato i mesi e le settimane tra maggio e giugno ed i nuvoloni che promettevano intemperie e che, minacciosi, si stavano profilando all’orizzonte…già esserci è un successone.

È una sorta anche di prima uscita pubblica (a parte la conferenza stampa iniziale) che sancisce la partnership tra la famiglia Guzzini ed il neo-presidente Daniele Maria Angelini che, tutti si augurano, sia foriera di soddisfazioni. La "mobilitazione" proseguirà poi domenica per il vernissage casalingo contro il Notaresco, con l’ingresso simbolico ad un euro per tutti nell’ottica di concretizzare quella "politica" di riavvicinamento alla città, più volte ribadita.

I sostenitori leopardiani avranno l’occasione oggi anche di vedere i volti nuovi aggregati di recente al gruppo di Savini ossia Ghio (che comunque nell’allenamento congiunto contro il Giulianova ha già avuto modo di mettersi in mostra, sia pure solo per 45’), Ferro, Fiumanò e Chiarella, questi ultimi "freschi" di contratto. Qualcuno non ha perso del tutto le speranze di vedere anche un attaccante nuovo di zecca ma ci vorrebbe un numero alla "Mago Silvan".