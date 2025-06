La Pergolese potenzia il settore giovanile con affiliazione al Sassuolo e Camp estivo gratuito

La Pergolese investie nel settore giovanile che vanta la scuola calcio di primo livello e grandi numeri. Obiettivo, potenziare il vivaio rossoblù che sta diventando punto di riferimento della media e alta Valcesano, interessando un bacino sempre maggiore, che va da Serra Sant’Abbondio a San Lorenzo in Campo. In tal senso rientra il rafforzamento del rapporto di collaborazione con la Laurentina che a giorni ufficializzerà il nuovo direttivo societario. Nella prossima stagione l’attività di base, Piccoli Amici e Primi Calci (5-8 anni), sarà svolta insieme a nome Pergolese ma con allenamenti anche a San Lorenzo in Campo. Contestualmente la Laurentina "indirizzerà" a Pergola i giovani di altre categorie. Il rapporto di collaborazione ha portato anche alla prestigiosa affiliazione con il Sassuolo, squadra tornata in Serie A.

Intanto da lunedì prenderà il via l’ottava edizione del Camp estivo targato Mep spa, azienda di Pergola sempre pronta a sostenere il settore giovanile locale. Sei le sessioni di allenamento: lunedì 16, mercoledì 18, venerdì 20, lunedì 23, mercoledì 25 e venerdì 27 giugno dalle 17.30 alle 19. Entrambi i mercoledì si terranno allo stadio di San Lorenzo. I ragazzi saranno seguiti durante gli allenamenti da Maurizio Bonafede, allenatore Uefa C. È rivolto ai bambini e alle bambine delle annate 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 che vogliono vivere una esperienza sportiva intensa e formativa e anche a chi vuole iniziare ad avvicinarsi per la prima volta al gioco del calcio. Il Camp è gratuito. Informazioni e iscrizioni: Enrico (333.9774161). A fare il punto Yuri Luzi che nella stagione da poco conclusa ha ricoperto il ruolo di dirigente generale del settore: "È stata un’annata intensa e positiva in qualità e numeri. Ottimi i campionati di Giovanissimi, che hanno vinto anche un importante torneo, e Allievi, bene l’Under 19. Siamo molto soddisfatti anche del lavoro svolto nell’attività di base e negli Esordienti. Siamo stati uno dei 24 club selezionati per ‘Evolution Programme – Ast’ del settore giovanile scolastico per un percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa. Cresce stagione dopo stagione il numero di allenatori qualificati che hanno svolto corsi e conseguito il patentino".

am.pi.