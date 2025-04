La Pergolettese trionfa al Memorial Zini: battuto il Carpi in finale

Va alla Pergolettese l’edizione numero 36 del Memorial Zini, tradizionale torneo riservato alla categoria Allievi andato in scena nella settimana delle festività pasquali a Rubiera. La formazione lombarda, che succede nell’albo d’oro al Sassuolo, ha la meglio in finale sul Carpi davanti ad un buon pubblico e inserisce così per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro del torneo, dopo aver estromesso la Reggiana in semifinale: 2-0 il risultato del match decisivo, frutto di un uno-due a metà ripresa che taglia le gambe ai modenesi.

La Pergolettese, infatti, va avanti al 60’ con Gorno (capocannoniere della manifestazione con 3 centri), abile a battere Zizza da posizione favorevole, poi gli avversari sfiorano il pari con Borsari e vengono puniti 7’ più tardi da Valletti, autore di una bella progressione conclusa a rete. I campioni fanno incetta di titoli individuali: oltre a Gorno, la squadra allenata da Bettinelli porta a casa anche il miglior portiere con Cattaneo e il miglior giocatore con Soprani; del Carpi, invece, sono il miglior difensore e centrocampista, rispettivamente Zanfardino e Boschi.

La Reggiana è stata eliminata ai rigori in semifinale dalla Pergolettese. Nel girone i granata, allenati da Bertoni, hanno travolto 5-1 la Rubierese, prima di pareggiare 1-1 col Carpi. Nel penultimo atto, Rozzi e compagni non sono riusciti a sfruttare il 2-0 maturato in avvio sui futuri campioni, facendosi raggiungere e cedendo dal dischetto con errore decisivo di Magnanini.