La perla di Guccione. Chiosa prezioso, il lavoro di Bianchi

TROMBINI 8 Disinnesca Palmieri con una grande parata, neutralizza il rigore di Simeri e compie un altro miracolo sulla punta di casa. Nella ripresa ancora decisivo.

LAZZARINI 5 Soffre tremendamente la verve di Cicconi (46’ RENZI 6 Meglio del compagno, soprattutto quando Indiani passa alla difesa a tre).

RISALITI 6 Tiene botta con mestiere.

CHIOSA 6,5 Ha molto lavoro sui lanci profondi della Carrarese, ma è sempre attento e al posto giusto. Poco poteva sui gol subiti.

MONTINI 6 Fatica in avvio, poi prende coraggio. Disegna il cross per il vantaggio di Pattarello. Nella ripresa si perde Zanon in occasione del 2-1.

MAWULI 6 La manovra passa poco dai suoi piedi, allora si mette al servizio dei compagni in fase di non possesso (72’ FOGLIA 6 Lavora per mantenere il vantaggio).

BIANCHI 6,5 Di lotta e di governo, con testa e gambe. Ora ha assorbito il salto di categoria.

PATTARELLO 7,5 Sta diventando cinico. Gli capita una chance e la concretizza con un colpo di testa chirurgico. Tasforma un rigore pesante che vale la sua prima doppietta ad Arezzo (89’ GADDINI sv).

GUCCIONE 6,5 Sesto gol stagionale con un’altra punizione ben battuta col sinistro (78’ SETTEMBRINI sv).

IORI 6 Si vede poco, ma si guadagna il rigore del momentaneo 1-3 (72’ MASETTI 6 Entra per dare manforte alla fase difensiva e assolve al compito).

GUCCI 5,5 Una sola palla gol sui piedi, tanto lavoro sporco, ma anche un’ammonizione pesante: salterà Arezzo-Pescara.