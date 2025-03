La Pianese affronta il Rimini per stupire ancora. Formisano: "Sognare aiuta a superare i limiti"

Torna al Comunale la Pianese che oggi alle 15 affronta il Rimini forte dei 18 punti nelle ultime nove uscite e 20 in tutto il girone di ritorno. "Penso che sognare sia ciò che ti spinge a dare di più e a superare tutti i tuoi limiti, ed è un po’ quello che noi abbiamo fatto in questi mesi: abbiamo sognato insieme alla nostra gente, insieme alle persone che fanno parte di questa società". Così il tecnico della Pianese Alessandro Formisano (nella foto) nella presentazione della sfida odierna. "I play off non devono rappresentare una paura in questo momento – prosegue –. Potrei anche dire, per essere scaramantico, che non se ne parla. La verità è che, se alla fine del nostro percorso saremo stati così bravi da guadagnarci questo obiettivo, allora potremo festeggiare. Il Rimini è una squadra forte, equilibrata, ben allenata, ben organizzata e con una rosa veramente importante, con cambi di assoluta qualità. Giocano un calcio che definirei di ottima semplicità: hanno dei concetti chiari e li mettono sempre bene in campo, con grande ordine e spirito di coesione. Sono anche una squadra molto solida, che ha ottenuto tanti risultati importanti e che ha fatto della continuità il proprio punto di forza". Infine, il tecnico chiude con un aggiornamento sulle condizioni del gruppo che potrà tornare a contare su Mignani e Nicoli che hanno scontato il turno di squalifica. "I ragazzi stanno bene e le condizioni dei giocatori sono buone. Abbiamo recuperato praticamente tutti i calciatori a nostra disposizione, anche se, chiaramente, per qualcuno il percorso di reintegro deve essere graduale. Su Polidori decideremo domani (oggi, dnr). Ha lavorato in settimana con un programma ibrido tra il differenziato e il lavoro in gruppo. Sulla sua presenza decideremo davvero all’ultimo momento utile". A dirigere l’incontro sarà Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo, coadiuvato da Angelo Tomasi (Lecce) e Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria). È ancora possibile, infine, acquistare i biglietti per la gara di oggi. La tribuna d’onore è in vendita a 30 euro mentre la tribuna a 15. Il ridotto under14 viene venduto al costo di 5 euro, quello per gli under18 a 10 euro così come per gli Over 65. Dopo la partita contro il Rimini ci sarà poco tempo per rifiatare visto che venerdì alle 20,30 i bianconeri saranno di scena a Gubbio.

g.d.l.