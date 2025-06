La Pianese: Alessandro Birindelli verso la panchina con un contratto biennale

La Pianese in settimana sciogliere le riserve riguardo al nuovo allenatore che con tutta probabilità sarà Alessandro Birindelli. L’ex tecnico della Primavera dell’Empoli sembra infatti orma da giorni aver trovato l’accordo per un contratto biennale con il ds Cangi e a lui sarà dato il difficile compito di ripetere la clamorosa stagione scorsa targata Prosperi e Formisano.

A Birindelli, che solitamente predilige il 3-5-2, sarà consegnata una rosa che potrebbe essere in parte composta da reduci della scorsa stagione, in una sorta di filo conduttore col recente passato.

Tra i calciatori che hanno ancora l’accordo con il club amiatino per la prossima stagione ci sono i difensori Ercolani, Polidori e Chesti, i centrocampisti Nicoli, Proietto e Simeoni e gli attaccanti Mastropietro e Mignani (nella foto). Quest’ultimo però difficilmente sarà trattenuto visto il rendimento delle ultime stagioni. Su di lui dopo qualche sondaggio di formazioni di serie C sembrano essersi concentranti gli interessamenti di società cadette come la neo promossa Virtus Entella e il Sud Tirol di Bolzano.

La Pianese, pur accontentando le legittime aspirazioni del suo numero 9 cercherà però di non svenderlo, così per tutti gli altri componenti della rosa che potrebbero avere richieste. In ogni caso l’attacco, che sarà anche orfano di Bacchin, tornato al Perugia, sarà il reparto in cui numericamente ci sarà bisogno di intervenire maggiormente specie nel settore centrale considerando che Mignani per tutto il girone di ritorno era l’unico centravanti della rosa.

Il difensore Masetti, arrivato a gennaio dall’Arezzo, dovrebbe essere invece riscattato ma potrebbe essere solo di passaggio visto che anche per lui sono arrivate offerte a Cangi.