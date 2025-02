La Pianese all’assalto del Milan Futuro. Formisano avverte: "Grande squadra"

Difficile contenere l’entusiasmo, quando l’obiettivo è così vicino da poterlo sfiorare. Alla vigilia del match con il Milan Futuro, il tecnico della Pianese Alessandro Formisano (nella foto), cerca di tenere a freno le emozioni. "È sicuramente un momento di soddisfazione, quello che stiamo vivendo – dice il tecnico – ma deve durare il tempo di un’esultanza. Già dal giorno successivo alla gara di Sestri Levante abbiamo capito che era necessario abbassare la testa e continuare a fare quello che facciamo da due mesi a questa parte, ovvero lavorare per non accontentarci. Non dobbiamo mollare assolutamente, anzi dobbiamo battere il ferro finché è caldo per perseguire i nostri obiettivi".

"Il Milan Futuro – aggiunge il mister – è una grande squadra, un’avversaria di enorme qualità su cui è stata costruita una narrazione sbagliata: nella prima parte di stagione poteva forse esserle mancata la malizia della categoria, ma oggi, dopo il mercato di riparazione, quella malizia ce l’ha. Nomi come Camporese, Magrassi, Ianesi, Branca e Quirini sono nomi importanti, capaci di fare la differenza, lo hanno dimostrato nelle partite precedenti alla sconfitta con la Lucchese. Il mio rispetto verso i rossoneri è massimo e l’attenzione altissima, così come lo sarà quella della mia squadra. Ci aspetta una partita impegnativa, ma noi vogliamo continuare a crescere nelle prestazioni".

La partita con la squadra di Bonera, che sente traballare la panchina, è un crocevia importante nel cammino della Pianese: una vittoria avvicinerebbe veramente le zebrette al traguardo. "E’ chiaro che lo sia – afferma Formisano –, perché poi mancherà una giornata in meno alla fine del campionato. In questa fase, quindi, qualsiasi punto vale tanto per il nostro obiettivo, e noi faremo di tutto per conquistarne il più possibile".

L’allenatore delle zebrette fa poi il punto sulle condizioni della squadra. "I ragazzi stanno bene, fatta eccezione per Polidori che è l’unico indisponibile", chiude l’allenatore bianconero.