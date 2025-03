La Pianese cade in casa con la Spal. Il risultato è deciso da un rigore

PIANESE 0 SPAL 1

PIANESE (4-2-3-1) Boer; Polidori (28’pt Simeoni), Ercolani (23’st Indragoli), Masetti, Nicoli; Da Pozzo, Proietto (40’st Falleni); Frey, Mastropietro (40’st Colombo), Bacchin; Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Xhani, Nardi, Chesti, Pietrosanti, Barbetti, Pallante, Marchesi. Allenatore Formisano.

SPAL (3-5-2) Galeotti; Bruscagin, Nador, Fiordaliso; Iglio (22’st Calapai), Paghera (33’st Nina), Radrezza, Zammarini, D’Orazio (33’st Awua); Parigini (22’st Rao), Molina (42’st Karlsson). Panchina: Meneghetti, Senti, Haoudi, Ntenda, Bassoli, Spini. Allenatore Baldini.

Arbitro: Migliorini di Verona (Pilleri-Celestino).

Rete: 30’st Molina (rig.)

Note: Ammoniti: Frey, Bruscagin, Awua, Mastropietro, Nicoli. Spettatori: 644. Recuperi: 3 e 5.

PIANCASTAGNAIO – Terzo ko di fila per 1-0 per una Pianese sfortunata che cede a una Spal più determinata vista la complicatissima posizione di classifica. L’inizio della sfida era stato scoppiettante: D’Orazio (4’) ci prova ma Boer è attento. La risposta bianconera è sul destro di Mignani. Il bomber senese impegna Galeotti in un bell’intervento volante. Al 27’ il rientrante Polidori deve uscire per infortunio, al suo posto Simeoni e bianconeri che si risistemano tatticamente. Boer è bravo al 29’ tenere i suoi in piedi deviando in corner il tiro velenoso del ferrarese Parigini. Col passare dei minuti inizia a scendere la nebbia al Comunale, ma i ritmi restano discreti. Bacchin (34’) si inserisce su un cross di Nicoli dalla sinistra, palla alta. Nel finale prova a sbloccare la gara anche Mastropietro da fuori. Il sinistro è però alto sulla traversa. Stesso protagonista e stesso esito nel recupero. Si va a riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo la Spal parte bene e nei primi minuti confeziona tre palle gol. Iglio al 3’ e al 5’ impegna Boer con due conclusioni pericolose. Eccellente il portiere scuola Roma. Poi Parigini (7’) mette alto di destro dal limite. Risposta bianconera al 10’ con la punizione di Nicoli dal limite, smorzata dalla barriera. Zammarini pericoloso poco prima della metà della ripresa, palla a lato di poco. Mister Formisano inserisce Indragoli per Ercolani. Non cambia nulla tatticamente in un match che inizia a farsi meno brillante. Una gara che viene decisa da un episodio. Episodio che arriva poco prima della mezzora col rigore per gli emiliani. Masetti secondo Migliorini atterra Paghera in area, Molina dal dischetto segna col brivido (Boer intuisce e tocca) l’1-0 estense. La nebbia si dirada ma la squadra di Formisano stenta a rifarsi pericolosa dopo lo svantaggio. Ci prova Mignani dal limite, sinistro deviato e palla alta di un soffio dando l’illusione del gol. Clamorosa l’occasione sciupata dalla Spal al 39’: Awa calcia a botta sicura centrando il compagno Molina che ha il tempo di girarsi e centrare il palo da pochi passi. Rao nel recupero fallisce il 2-0 davanti a Boer, ma vince la Spal.

Guido De Leo